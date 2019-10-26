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الجهات الأمنية تقبض على ٣ لصوص نفَّذوا جرائم سرقة احتيالية

قبضت الجهات الأمنية على ثلاثة جناة من جنسية عربية؛ أقدموا على سرقة مجموعة من الأشخاص في مواقع متفرقة عبر طرق احتيالية.

وكانت مقاطع فيديو متداوَلة قد أظهرت بعض الجرائم التي قام بها الجناة، منها مغافلة مُسن داخل محل تجاري، وسرقة محفظته.

الجهات الأمنية الأمن العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهات الأمنية تقبض على ٣ لصوص نفَّذوا جرائم سرقة احتيالية
سبق

قبضت الجهات الأمنية على ثلاثة جناة من جنسية عربية؛ أقدموا على سرقة مجموعة من الأشخاص في مواقع متفرقة عبر طرق احتيالية.

وكانت مقاطع فيديو متداوَلة قد أظهرت بعض الجرائم التي قام بها الجناة، منها مغافلة مُسن داخل محل تجاري، وسرقة محفظته.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
10:19 PM

الجهات الأمنية تقبض على ٣ لصوص نفَّذوا جرائم سرقة احتيالية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
15
8,727

قبضت الجهات الأمنية على ثلاثة جناة من جنسية عربية؛ أقدموا على سرقة مجموعة من الأشخاص في مواقع متفرقة عبر طرق احتيالية.

وكانت مقاطع فيديو متداوَلة قد أظهرت بعض الجرائم التي قام بها الجناة، منها مغافلة مُسن داخل محل تجاري، وسرقة محفظته.

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