الجهات الأمنية تقبض على ٣ لصوص نفَّذوا جرائم سرقة احتيالية

قبضت الجهات الأمنية على ثلاثة جناة من جنسية عربية؛ أقدموا على سرقة مجموعة من الأشخاص في مواقع متفرقة عبر طرق احتيالية.

وكانت مقاطع فيديو متداوَلة قد أظهرت بعض الجرائم التي قام بها الجناة، منها مغافلة مُسن داخل محل تجاري، وسرقة محفظته.