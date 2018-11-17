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جامعة جدة تختتم فعاليات "معًا للتغلب على التلوث البلاستيكي" بكورنيش جدة

استمرت 3 أيام بالتعاون مع هيئة الأرصاد

اختتمت جامعة جدة مساء اليوم (السبت) فعالية الحملة التوعوية "معًا للتغلب على التلوث البلاستيكي" التي أُقيمت في ميدان النورس بكورنيش جدة على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ورفع رئيس اللجنة الدائمة للجنة (جامعتي بيئتي المستدامة) د. منصور الطبيقي شكره لمدير جامعة جدة د. عدنان الحميدان على الدعم والمساندة لإقامة هذه الفعالية التي استهدفت آلاف المواطنين والمقيمين من رواد الكورنيش على مدار ثلاثة أيام، وذلك بمشاركة الهيئة العامة والأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح الطبيقي أن هذه الفعالية الكبرى أتت لتسليط الضوء على مشكلة حقيقية، تهدد الحياة الفطرية والكائنات البحرية والبرية والطيور وصحة الإنسان؛ إذ إن الممارسات الخاطئة من رمي المخلفات البلاستيكية على الشواطئ تؤدي إلى نفوق كثير من الكائنات. وقد أوضحت المحاضرات العلمية التي قُدمت من المتخصصين في الفعالية تضرُّر كثير من الشواطئ بالسعودية من المخلفات البلاستيكية.

وأضاف بأن هذه الفعالية ترفع درجة الوعي لدى المتلقين عن أضرار البلاستيك، والكيفية المثلى للتخلص منه، وإعادة استخدامه. ويأتي هنا دور البلديات والجهات المختصة مع القطاع الخاص من الشركات البيئية بضرورة إعادة تدوير البلاستيك، ووضع حاويات لإعادة التدوير في الأحياء والمدارس والجامعات، وإلزام الشركات باستخدام البلاستيك ذي الاستخدام المتعدد وليس الأوحد.

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جامعة جدة تختتم فعاليات "معًا للتغلب على التلوث البلاستيكي" بكورنيش جدة
سبق

اختتمت جامعة جدة مساء اليوم (السبت) فعالية الحملة التوعوية "معًا للتغلب على التلوث البلاستيكي" التي أُقيمت في ميدان النورس بكورنيش جدة على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ورفع رئيس اللجنة الدائمة للجنة (جامعتي بيئتي المستدامة) د. منصور الطبيقي شكره لمدير جامعة جدة د. عدنان الحميدان على الدعم والمساندة لإقامة هذه الفعالية التي استهدفت آلاف المواطنين والمقيمين من رواد الكورنيش على مدار ثلاثة أيام، وذلك بمشاركة الهيئة العامة والأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح الطبيقي أن هذه الفعالية الكبرى أتت لتسليط الضوء على مشكلة حقيقية، تهدد الحياة الفطرية والكائنات البحرية والبرية والطيور وصحة الإنسان؛ إذ إن الممارسات الخاطئة من رمي المخلفات البلاستيكية على الشواطئ تؤدي إلى نفوق كثير من الكائنات. وقد أوضحت المحاضرات العلمية التي قُدمت من المتخصصين في الفعالية تضرُّر كثير من الشواطئ بالسعودية من المخلفات البلاستيكية.

وأضاف بأن هذه الفعالية ترفع درجة الوعي لدى المتلقين عن أضرار البلاستيك، والكيفية المثلى للتخلص منه، وإعادة استخدامه. ويأتي هنا دور البلديات والجهات المختصة مع القطاع الخاص من الشركات البيئية بضرورة إعادة تدوير البلاستيك، ووضع حاويات لإعادة التدوير في الأحياء والمدارس والجامعات، وإلزام الشركات باستخدام البلاستيك ذي الاستخدام المتعدد وليس الأوحد.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
09:53 PM

جامعة جدة تختتم فعاليات "معًا للتغلب على التلوث البلاستيكي" بكورنيش جدة

استمرت 3 أيام بالتعاون مع هيئة الأرصاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اختتمت جامعة جدة مساء اليوم (السبت) فعالية الحملة التوعوية "معًا للتغلب على التلوث البلاستيكي" التي أُقيمت في ميدان النورس بكورنيش جدة على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ورفع رئيس اللجنة الدائمة للجنة (جامعتي بيئتي المستدامة) د. منصور الطبيقي شكره لمدير جامعة جدة د. عدنان الحميدان على الدعم والمساندة لإقامة هذه الفعالية التي استهدفت آلاف المواطنين والمقيمين من رواد الكورنيش على مدار ثلاثة أيام، وذلك بمشاركة الهيئة العامة والأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح الطبيقي أن هذه الفعالية الكبرى أتت لتسليط الضوء على مشكلة حقيقية، تهدد الحياة الفطرية والكائنات البحرية والبرية والطيور وصحة الإنسان؛ إذ إن الممارسات الخاطئة من رمي المخلفات البلاستيكية على الشواطئ تؤدي إلى نفوق كثير من الكائنات. وقد أوضحت المحاضرات العلمية التي قُدمت من المتخصصين في الفعالية تضرُّر كثير من الشواطئ بالسعودية من المخلفات البلاستيكية.

وأضاف بأن هذه الفعالية ترفع درجة الوعي لدى المتلقين عن أضرار البلاستيك، والكيفية المثلى للتخلص منه، وإعادة استخدامه. ويأتي هنا دور البلديات والجهات المختصة مع القطاع الخاص من الشركات البيئية بضرورة إعادة تدوير البلاستيك، ووضع حاويات لإعادة التدوير في الأحياء والمدارس والجامعات، وإلزام الشركات باستخدام البلاستيك ذي الاستخدام المتعدد وليس الأوحد.

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