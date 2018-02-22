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"حساب المواطن": مراجعة دورية للتحقق من بيانات المستفيدين

بدل غلاء المعيشة لا يتطلب إضافته في إجمالي الدخل المفصح عنه

أكد برنامج "حساب المواطن" أنه يتم إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، لبيانات المستفيدين للتحقق من تطابقها مع البيانات الرسمية، موضحاً أن بدل غلاء المعيشة لا يتطلب إضافته ضمن إجمالي الدخل المطلوب الإفصاح عنه في بوابة البرنامج.

وذكر البرنامج، أنه يتم التحقق من توافق بيانات المستفيدين المُفصح عنها في البوابة الإلكترونية، مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى عبر الربط الإلكتروني المُنفذ معها.

وقال: في حال عدم تطابق البيانات، يتم تقييم أهلية المستفيد وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

وأضاف: تم اكتشاف عدد من الحالات خلال الدفعة الماضية التي لم تفصح عن بيانات دخل مسجلة في البيانات الرسمية، كما تم اكتشاف حالات أفصحت عن بيانات دخل أقل من المسجل رسميًا.

وأشار البرنامج إلى التواصل مع أصحاب هذه الحالات وإشعارهم بضرورة تحديث بيانايتهم، حتى لا تتأثر أهليتهم وقيمة استحقاقهم للدعم.

وأكد "حساب المواطن" ضرورة اختيار المستفيد لمصدر الدخل الصحيح، مبيناً أنه إذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تكون الحالة الوظيفية "موظف قطاع خاص"، ومصدر الدخل "دخل من قطاع خاص".

ولفت إلى أنه إذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتقاعد، فتكون الحالة الوظيفية "موظف حكومي" أو "عسكري" ومصدر الدخل "راتب من قطاع حكومي أو عسكري".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن": مراجعة دورية للتحقق من بيانات المستفيدين
سبق

أكد برنامج "حساب المواطن" أنه يتم إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، لبيانات المستفيدين للتحقق من تطابقها مع البيانات الرسمية، موضحاً أن بدل غلاء المعيشة لا يتطلب إضافته ضمن إجمالي الدخل المطلوب الإفصاح عنه في بوابة البرنامج.

وذكر البرنامج، أنه يتم التحقق من توافق بيانات المستفيدين المُفصح عنها في البوابة الإلكترونية، مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى عبر الربط الإلكتروني المُنفذ معها.

وقال: في حال عدم تطابق البيانات، يتم تقييم أهلية المستفيد وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

وأضاف: تم اكتشاف عدد من الحالات خلال الدفعة الماضية التي لم تفصح عن بيانات دخل مسجلة في البيانات الرسمية، كما تم اكتشاف حالات أفصحت عن بيانات دخل أقل من المسجل رسميًا.

وأشار البرنامج إلى التواصل مع أصحاب هذه الحالات وإشعارهم بضرورة تحديث بيانايتهم، حتى لا تتأثر أهليتهم وقيمة استحقاقهم للدعم.

وأكد "حساب المواطن" ضرورة اختيار المستفيد لمصدر الدخل الصحيح، مبيناً أنه إذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تكون الحالة الوظيفية "موظف قطاع خاص"، ومصدر الدخل "دخل من قطاع خاص".

ولفت إلى أنه إذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتقاعد، فتكون الحالة الوظيفية "موظف حكومي" أو "عسكري" ومصدر الدخل "راتب من قطاع حكومي أو عسكري".

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
02:44 PM

"حساب المواطن": مراجعة دورية للتحقق من بيانات المستفيدين

بدل غلاء المعيشة لا يتطلب إضافته في إجمالي الدخل المفصح عنه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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16,185

أكد برنامج "حساب المواطن" أنه يتم إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، لبيانات المستفيدين للتحقق من تطابقها مع البيانات الرسمية، موضحاً أن بدل غلاء المعيشة لا يتطلب إضافته ضمن إجمالي الدخل المطلوب الإفصاح عنه في بوابة البرنامج.

وذكر البرنامج، أنه يتم التحقق من توافق بيانات المستفيدين المُفصح عنها في البوابة الإلكترونية، مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى عبر الربط الإلكتروني المُنفذ معها.

وقال: في حال عدم تطابق البيانات، يتم تقييم أهلية المستفيد وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

وأضاف: تم اكتشاف عدد من الحالات خلال الدفعة الماضية التي لم تفصح عن بيانات دخل مسجلة في البيانات الرسمية، كما تم اكتشاف حالات أفصحت عن بيانات دخل أقل من المسجل رسميًا.

وأشار البرنامج إلى التواصل مع أصحاب هذه الحالات وإشعارهم بضرورة تحديث بيانايتهم، حتى لا تتأثر أهليتهم وقيمة استحقاقهم للدعم.

وأكد "حساب المواطن" ضرورة اختيار المستفيد لمصدر الدخل الصحيح، مبيناً أنه إذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تكون الحالة الوظيفية "موظف قطاع خاص"، ومصدر الدخل "دخل من قطاع خاص".

ولفت إلى أنه إذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتقاعد، فتكون الحالة الوظيفية "موظف حكومي" أو "عسكري" ومصدر الدخل "راتب من قطاع حكومي أو عسكري".

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