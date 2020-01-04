النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أجواء السبت في عهدة 13 تنبيهاً لـ "الأرصاد" .. لهذه المنطقة نصيب الأسد

تتواصل على مدار ساعات اليوم حتى المساء وتكاد تتوحّد برياح وسحب ممطرة

13 تنبيهاً أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد خلال الساعات الماضية لمعظم مناطق المملكة؛ راصدة حالات مناخية متفاوتة تستمر على مدار اليوم السبت.

مكة المكرّمة

العاصمة المقدّسة كان لها نصيب الأسد، حيث صدرت لها 3 تنبيهات: الأول؛ تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالخرمة والمويه وتربة ورنية.

والثاني؛ هو تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالجموم والقنفذة والكامل والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ وعرفات.

أما الثالث؛ فكان تنبيهاً وإنذاراً جديداً لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم، بأضم والطائف والعرضيات والمويه وميسان.

المدينة المنوّرة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالعيص وبدر ووادي الفرع وينبع.

الرياض

تنبيه وتحديث لحالة وفترة وموقع إنذار سابق، وذلك لاستمرار حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم، بالأفلاج والخرج والدرعية والدوادمي والزلفي والعاصمة والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالعويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

عسير

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم، بأبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة والخميس ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل.

حائل

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم، بالباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد وقلوة.

تبوك

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالبدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء.

الشرقية

تنبيه وتحديث لحالة وفترة وموقع إنذار سابق لاستمرار حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية حتى الثامنة مساء اليوم، بالأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا.

جازان

تنبيه وتحديث لفترة وموقع إنذار سابق لاستمرار حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى السادسة مساءً، بأبو عريش وأحد المسارحة والدائر والدرب والطوال وبيش وجازان وصامطة وضمد وفرسان وفيفا وهروب.

الأرصاد حالة الطقس أمطار رياح

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أجواء السبت في عهدة 13 تنبيهاً لـ "الأرصاد" .. لهذه المنطقة نصيب الأسد
سبق

13 تنبيهاً أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد خلال الساعات الماضية لمعظم مناطق المملكة؛ راصدة حالات مناخية متفاوتة تستمر على مدار اليوم السبت.

مكة المكرّمة

العاصمة المقدّسة كان لها نصيب الأسد، حيث صدرت لها 3 تنبيهات: الأول؛ تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالخرمة والمويه وتربة ورنية.

والثاني؛ هو تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالجموم والقنفذة والكامل والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ وعرفات.

أما الثالث؛ فكان تنبيهاً وإنذاراً جديداً لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم، بأضم والطائف والعرضيات والمويه وميسان.

المدينة المنوّرة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالعيص وبدر ووادي الفرع وينبع.

الرياض

تنبيه وتحديث لحالة وفترة وموقع إنذار سابق، وذلك لاستمرار حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم، بالأفلاج والخرج والدرعية والدوادمي والزلفي والعاصمة والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالعويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

عسير

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم، بأبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة والخميس ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل.

حائل

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم، بالباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد وقلوة.

تبوك

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالبدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء.

الشرقية

تنبيه وتحديث لحالة وفترة وموقع إنذار سابق لاستمرار حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية حتى الثامنة مساء اليوم، بالأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا.

جازان

تنبيه وتحديث لفترة وموقع إنذار سابق لاستمرار حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى السادسة مساءً، بأبو عريش وأحد المسارحة والدائر والدرب والطوال وبيش وجازان وصامطة وضمد وفرسان وفيفا وهروب.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
12:29 PM

أجواء السبت في عهدة 13 تنبيهاً لـ "الأرصاد" .. لهذه المنطقة نصيب الأسد

تتواصل على مدار ساعات اليوم حتى المساء وتكاد تتوحّد برياح وسحب ممطرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
7,620

13 تنبيهاً أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد خلال الساعات الماضية لمعظم مناطق المملكة؛ راصدة حالات مناخية متفاوتة تستمر على مدار اليوم السبت.

مكة المكرّمة

العاصمة المقدّسة كان لها نصيب الأسد، حيث صدرت لها 3 تنبيهات: الأول؛ تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالخرمة والمويه وتربة ورنية.

والثاني؛ هو تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالجموم والقنفذة والكامل والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ وعرفات.

أما الثالث؛ فكان تنبيهاً وإنذاراً جديداً لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم، بأضم والطائف والعرضيات والمويه وميسان.

المدينة المنوّرة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالعيص وبدر ووادي الفرع وينبع.

الرياض

تنبيه وتحديث لحالة وفترة وموقع إنذار سابق، وذلك لاستمرار حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم، بالأفلاج والخرج والدرعية والدوادمي والزلفي والعاصمة والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالعويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

عسير

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم، بأبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة والخميس ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل.

حائل

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم، بالباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد وقلوة.

تبوك

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالبدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء.

الشرقية

تنبيه وتحديث لحالة وفترة وموقع إنذار سابق لاستمرار حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية حتى الثامنة مساء اليوم، بالأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا.

جازان

تنبيه وتحديث لفترة وموقع إنذار سابق لاستمرار حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى السادسة مساءً، بأبو عريش وأحد المسارحة والدائر والدرب والطوال وبيش وجازان وصامطة وضمد وفرسان وفيفا وهروب.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,289
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,692
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,094
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,632

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة