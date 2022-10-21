انطلقا قبل 7 أيام .. شاهد الرحّالان "الذيابي" يقطعان 700 كم لحضور "موسم الرياض"

من دافع المحبة والدعم واستشرافاً للنهضة ولبثِّ رسالة سامية للوطن .. البداية "أم الدوم"

انطلق الرحّالان سلطان الذيابي؛ وسالم الذيابي؛ في رحلة سير على الأقدام لمسافة تقارب ٧٠٠ كم ابتداءً من أم الدوم وانتهاءً بمدينة الرياض من أجل حضور "موسم الرياض".

واوضح الرحّالان أن رحلتهما انطلقت سيراً يوم ١٤ / ٢ / ١٤٤١ هـ، وجاءت من دافع محبة ودعم "موسم الرياض" والنهضة القادمة لهذه البلاد -حفظها الله- من كل شر، مؤكدين أن هدفهما بثّ رسالة سامية للوطن.