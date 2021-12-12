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المملكة تعلن ميزانية 2022: إنفاق 955 مليار ريال.. والإيرادات 1.045 مليار

بالإجماع.. "الحارثي" رئيسًا لاتحاد إذاعات وتلفزيونات الدول العربية

قيادة سعودية لعامَيْن مقبلَيْن

أعلن اتحاد إذاعات الدول العربية في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في الرياض انتخاب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي رئيسًا لاتحاد إذاعات الدول العربية بالإجماع. وهو الاتحاد الذي يضم جميع هيئات الإذاعات والتلفزيونات في الدول العربية.

وبيَّن الحارثي أن هذا الانتخاب يأتي نتيجة الدعم اللامحدود الذي تُقدِّمه القيادة الرشيدة للمجالات العملية كافة في المملكة العربية السعودية، ضمن رؤية ٢٠٣٠م الساعية إلى قيادة التغيير وصنع المبادرات الإيجابية انطلاقًا من التغيير الداخلي في المجالات كافة، منها مجال الإعلام.

وقال الحارثي إن صناعة الإعلام باتت عملية معقدة، تواجه العديد من التحديات الصعبة، ولكنها في الوقت ذاته باتت تخلق العديد من الفرص للتصدر والإبداع لمن يملك الرؤية الواضحة والتصور الذي يستشرف المستقبل سعيًا لصناعته.

وفي ختام حديثه أعرب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية عن الفخر والاعتزاز بالإشادات التي وصلت للمملكة خلال أعمال اجتماع الاتحاد المنعقد في الرياض، مبينًا أن هذا الاجتماع ليس إلا بداية لدور مهم تعمل السعودية على تفعيله بما يرتقي بالمنافسة الإعلامية وفق أعلى المعايير العالمية. وقدَّم شكره لأعضاء الاتحاد ورئيس الاتحاد المنتهية فترته محمد عبدالمحسن العواش، ومدير الاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان.

يُذكر أن رئاسة الاتحاد تُعدُّ موقعًا يجمع بين الجوانب الاستراتيجية والتنفيذية؛ إذ يسهم القائد بفكره ورؤيته في عرض المشاريع، وتطوير الاتحاد وأعماله، وحثه على تحقيق النجاحات المختلفة من خلال إشرافه على أعمال الاتحاد وأجهزته ولجانه كافة.

وتمثل قيادة السعودية لهذه المواقع القيادية في المنظمات قوة في وجود الدولة، وتأثيرها الإيجابي على العمل الإعلامي بما يحقق تطلعاتها في الأصعدة كافة.

وتسعى السعودية بشكل دائم لتعزيز دور الاتحاد في الدول العربية الأعضاء، واستدامة خدماته للدول الفقيرة والمحتاجة للدعم الفني والإعلامي من الهيئات الأعضاء، وتحرص كل الحرص على أن يقوم الاتحاد بدوره الإعلامي المهني بعيدًا عن التجاذبات والأحداث السياسية.أعلن اتحاد إذاعات الدول العربية في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في الرياض، انتخاب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي رئيساً لاتحاد إذاعات الدول العربية بالإجماع. وهو الاتحاد الذي يضم جميع هيئات الإذاعات والتلفزيونات في الدول العربية.

وبين الحارثي أن هذا الانتخاب يأتي نتيجة الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لكافة المجالات العملية في المملكة العربية السعودية، ضمن رؤية ٢٠٣٠م الساعية إلى قيادة التغيير وصنع المبادرات الايجابية، انطلاقا من التغيير الداخلي في كافة المجالات ومنها مجال الإعلام

وقال الحارثي إن صناعة الإعلام باتت عملية معقدة تواجه العديد من التحديات الصعبة ولكنها في الوقت ذاته باتت تخلق العديد من الفرص للتصدر والإبداع لمن يملك الرؤية الواضحة والتصور الذي يستشرف المستقبل سعياً لصناعته.

وفي ختام حديثه أعرب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية عن الفخر والاعتزاز بالإشادات التي وصلت للمملكة خلال أعمال اجتماع الاتحاد المنعقد في الرياض، مبيناً أن هذا الاجتماع ليس إلا بداية لدور مهم تعمل المملكة على تفعيله بما يرتقي بالمنافسة الإعلامية وفق أعلى المعايير العالمية. وقدم شكره لأعضاء الاتحاد ورئيس الاتحاد المنتهية فترته محمد عبدالمحسن العواش ومدير الاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان

يذكر أن رئاسة الاتحاد تعد موقعاً يجمع بين الجوانب الاستراتيجية والتنفيذية، حيث يسهم القائد بفكره ورؤيته في عرض المشاريع وتطوير الاتحاد وأعماله وحثه على تحقيق النجاحات المختلفة من خلال إشرافه على كافة أعمال الاتحاد وأجهزته ولجانه.

وتمثل قيادة المملكة لهذه المواقع القيادية في المنظمات قوة في تواجد الدولة وتأثيرها الإيجابي على العمل الإعلامي بما يحقق تطلعاتها في كافة الأصعدة.

وتسعى المملكة بشكل دائم لتعزيز دور الاتحاد في الدول العربية الأعضاء واستدامة خدماته للدول الفقيرة والمحتاجة للدعم الفني والإعلامي من الهيئات الأعضاء، وتحرص كل الحرص على أن يقوم الاتحاد بدوره الإعلامي المهني بعيداً عن التجاذبات والأحداث السياسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالإجماع.. "الحارثي" رئيسًا لاتحاد إذاعات وتلفزيونات الدول العربية
سبق

أعلن اتحاد إذاعات الدول العربية في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في الرياض انتخاب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي رئيسًا لاتحاد إذاعات الدول العربية بالإجماع. وهو الاتحاد الذي يضم جميع هيئات الإذاعات والتلفزيونات في الدول العربية.

وبيَّن الحارثي أن هذا الانتخاب يأتي نتيجة الدعم اللامحدود الذي تُقدِّمه القيادة الرشيدة للمجالات العملية كافة في المملكة العربية السعودية، ضمن رؤية ٢٠٣٠م الساعية إلى قيادة التغيير وصنع المبادرات الإيجابية انطلاقًا من التغيير الداخلي في المجالات كافة، منها مجال الإعلام.

وقال الحارثي إن صناعة الإعلام باتت عملية معقدة، تواجه العديد من التحديات الصعبة، ولكنها في الوقت ذاته باتت تخلق العديد من الفرص للتصدر والإبداع لمن يملك الرؤية الواضحة والتصور الذي يستشرف المستقبل سعيًا لصناعته.

وفي ختام حديثه أعرب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية عن الفخر والاعتزاز بالإشادات التي وصلت للمملكة خلال أعمال اجتماع الاتحاد المنعقد في الرياض، مبينًا أن هذا الاجتماع ليس إلا بداية لدور مهم تعمل السعودية على تفعيله بما يرتقي بالمنافسة الإعلامية وفق أعلى المعايير العالمية. وقدَّم شكره لأعضاء الاتحاد ورئيس الاتحاد المنتهية فترته محمد عبدالمحسن العواش، ومدير الاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان.

يُذكر أن رئاسة الاتحاد تُعدُّ موقعًا يجمع بين الجوانب الاستراتيجية والتنفيذية؛ إذ يسهم القائد بفكره ورؤيته في عرض المشاريع، وتطوير الاتحاد وأعماله، وحثه على تحقيق النجاحات المختلفة من خلال إشرافه على أعمال الاتحاد وأجهزته ولجانه كافة.

وتمثل قيادة السعودية لهذه المواقع القيادية في المنظمات قوة في وجود الدولة، وتأثيرها الإيجابي على العمل الإعلامي بما يحقق تطلعاتها في الأصعدة كافة.

وتسعى السعودية بشكل دائم لتعزيز دور الاتحاد في الدول العربية الأعضاء، واستدامة خدماته للدول الفقيرة والمحتاجة للدعم الفني والإعلامي من الهيئات الأعضاء، وتحرص كل الحرص على أن يقوم الاتحاد بدوره الإعلامي المهني بعيدًا عن التجاذبات والأحداث السياسية.أعلن اتحاد إذاعات الدول العربية في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في الرياض، انتخاب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي رئيساً لاتحاد إذاعات الدول العربية بالإجماع. وهو الاتحاد الذي يضم جميع هيئات الإذاعات والتلفزيونات في الدول العربية.

وبين الحارثي أن هذا الانتخاب يأتي نتيجة الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لكافة المجالات العملية في المملكة العربية السعودية، ضمن رؤية ٢٠٣٠م الساعية إلى قيادة التغيير وصنع المبادرات الايجابية، انطلاقا من التغيير الداخلي في كافة المجالات ومنها مجال الإعلام

وقال الحارثي إن صناعة الإعلام باتت عملية معقدة تواجه العديد من التحديات الصعبة ولكنها في الوقت ذاته باتت تخلق العديد من الفرص للتصدر والإبداع لمن يملك الرؤية الواضحة والتصور الذي يستشرف المستقبل سعياً لصناعته.

وفي ختام حديثه أعرب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية عن الفخر والاعتزاز بالإشادات التي وصلت للمملكة خلال أعمال اجتماع الاتحاد المنعقد في الرياض، مبيناً أن هذا الاجتماع ليس إلا بداية لدور مهم تعمل المملكة على تفعيله بما يرتقي بالمنافسة الإعلامية وفق أعلى المعايير العالمية. وقدم شكره لأعضاء الاتحاد ورئيس الاتحاد المنتهية فترته محمد عبدالمحسن العواش ومدير الاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان

يذكر أن رئاسة الاتحاد تعد موقعاً يجمع بين الجوانب الاستراتيجية والتنفيذية، حيث يسهم القائد بفكره ورؤيته في عرض المشاريع وتطوير الاتحاد وأعماله وحثه على تحقيق النجاحات المختلفة من خلال إشرافه على كافة أعمال الاتحاد وأجهزته ولجانه.

وتمثل قيادة المملكة لهذه المواقع القيادية في المنظمات قوة في تواجد الدولة وتأثيرها الإيجابي على العمل الإعلامي بما يحقق تطلعاتها في كافة الأصعدة.

وتسعى المملكة بشكل دائم لتعزيز دور الاتحاد في الدول العربية الأعضاء واستدامة خدماته للدول الفقيرة والمحتاجة للدعم الفني والإعلامي من الهيئات الأعضاء، وتحرص كل الحرص على أن يقوم الاتحاد بدوره الإعلامي المهني بعيداً عن التجاذبات والأحداث السياسية.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
08:37 PM
اخر تعديل
12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
10:31 PM

بالإجماع.. "الحارثي" رئيسًا لاتحاد إذاعات وتلفزيونات الدول العربية

قيادة سعودية لعامَيْن مقبلَيْن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن اتحاد إذاعات الدول العربية في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في الرياض انتخاب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي رئيسًا لاتحاد إذاعات الدول العربية بالإجماع. وهو الاتحاد الذي يضم جميع هيئات الإذاعات والتلفزيونات في الدول العربية.

وبيَّن الحارثي أن هذا الانتخاب يأتي نتيجة الدعم اللامحدود الذي تُقدِّمه القيادة الرشيدة للمجالات العملية كافة في المملكة العربية السعودية، ضمن رؤية ٢٠٣٠م الساعية إلى قيادة التغيير وصنع المبادرات الإيجابية انطلاقًا من التغيير الداخلي في المجالات كافة، منها مجال الإعلام.

وقال الحارثي إن صناعة الإعلام باتت عملية معقدة، تواجه العديد من التحديات الصعبة، ولكنها في الوقت ذاته باتت تخلق العديد من الفرص للتصدر والإبداع لمن يملك الرؤية الواضحة والتصور الذي يستشرف المستقبل سعيًا لصناعته.

وفي ختام حديثه أعرب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية عن الفخر والاعتزاز بالإشادات التي وصلت للمملكة خلال أعمال اجتماع الاتحاد المنعقد في الرياض، مبينًا أن هذا الاجتماع ليس إلا بداية لدور مهم تعمل السعودية على تفعيله بما يرتقي بالمنافسة الإعلامية وفق أعلى المعايير العالمية. وقدَّم شكره لأعضاء الاتحاد ورئيس الاتحاد المنتهية فترته محمد عبدالمحسن العواش، ومدير الاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان.

يُذكر أن رئاسة الاتحاد تُعدُّ موقعًا يجمع بين الجوانب الاستراتيجية والتنفيذية؛ إذ يسهم القائد بفكره ورؤيته في عرض المشاريع، وتطوير الاتحاد وأعماله، وحثه على تحقيق النجاحات المختلفة من خلال إشرافه على أعمال الاتحاد وأجهزته ولجانه كافة.

وتمثل قيادة السعودية لهذه المواقع القيادية في المنظمات قوة في وجود الدولة، وتأثيرها الإيجابي على العمل الإعلامي بما يحقق تطلعاتها في الأصعدة كافة.

وتسعى السعودية بشكل دائم لتعزيز دور الاتحاد في الدول العربية الأعضاء، واستدامة خدماته للدول الفقيرة والمحتاجة للدعم الفني والإعلامي من الهيئات الأعضاء، وتحرص كل الحرص على أن يقوم الاتحاد بدوره الإعلامي المهني بعيدًا عن التجاذبات والأحداث السياسية.أعلن اتحاد إذاعات الدول العربية في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في الرياض، انتخاب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي رئيساً لاتحاد إذاعات الدول العربية بالإجماع. وهو الاتحاد الذي يضم جميع هيئات الإذاعات والتلفزيونات في الدول العربية.

وبين الحارثي أن هذا الانتخاب يأتي نتيجة الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لكافة المجالات العملية في المملكة العربية السعودية، ضمن رؤية ٢٠٣٠م الساعية إلى قيادة التغيير وصنع المبادرات الايجابية، انطلاقا من التغيير الداخلي في كافة المجالات ومنها مجال الإعلام

وقال الحارثي إن صناعة الإعلام باتت عملية معقدة تواجه العديد من التحديات الصعبة ولكنها في الوقت ذاته باتت تخلق العديد من الفرص للتصدر والإبداع لمن يملك الرؤية الواضحة والتصور الذي يستشرف المستقبل سعياً لصناعته.

وفي ختام حديثه أعرب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية عن الفخر والاعتزاز بالإشادات التي وصلت للمملكة خلال أعمال اجتماع الاتحاد المنعقد في الرياض، مبيناً أن هذا الاجتماع ليس إلا بداية لدور مهم تعمل المملكة على تفعيله بما يرتقي بالمنافسة الإعلامية وفق أعلى المعايير العالمية. وقدم شكره لأعضاء الاتحاد ورئيس الاتحاد المنتهية فترته محمد عبدالمحسن العواش ومدير الاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان

يذكر أن رئاسة الاتحاد تعد موقعاً يجمع بين الجوانب الاستراتيجية والتنفيذية، حيث يسهم القائد بفكره ورؤيته في عرض المشاريع وتطوير الاتحاد وأعماله وحثه على تحقيق النجاحات المختلفة من خلال إشرافه على كافة أعمال الاتحاد وأجهزته ولجانه.

وتمثل قيادة المملكة لهذه المواقع القيادية في المنظمات قوة في تواجد الدولة وتأثيرها الإيجابي على العمل الإعلامي بما يحقق تطلعاتها في كافة الأصعدة.

وتسعى المملكة بشكل دائم لتعزيز دور الاتحاد في الدول العربية الأعضاء واستدامة خدماته للدول الفقيرة والمحتاجة للدعم الفني والإعلامي من الهيئات الأعضاء، وتحرص كل الحرص على أن يقوم الاتحاد بدوره الإعلامي المهني بعيداً عن التجاذبات والأحداث السياسية.

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