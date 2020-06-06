البرازيل: تسجيل 1005 حالات وفاة جديدة و30830 إصابة إضافية بكورونا
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، مساء الجمعة، تسجيل 1005 حالات وفاة جديدة و30830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بالبرازيل، إلى 35026 حالة، وحالات الإصابة المؤكّدة إلى 645771 حالة.
فيروس كورونا الجديد
البرازيل: تسجيل 1005 حالات وفاة جديدة و30830 إصابة إضافية بكورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-06
أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، مساء الجمعة، تسجيل 1005 حالات وفاة جديدة و30830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بالبرازيل، إلى 35026 حالة، وحالات الإصابة المؤكّدة إلى 645771 حالة.
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
10:31 AM
البرازيل: تسجيل 1005 حالات وفاة جديدة و30830 إصابة إضافية بكورونا
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، مساء الجمعة، تسجيل 1005 حالات وفاة جديدة و30830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بالبرازيل، إلى 35026 حالة، وحالات الإصابة المؤكّدة إلى 645771 حالة.