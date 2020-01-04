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أستراليا تستدعي 3 آلاف جندي للمساعدة في مكافحة الحرائق

موريسون: مزيد من الطائرات في السماء ومزيد من السفن في البحر

استدعت أستراليا اليوم ثلاثة آلاف جندي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي تلتهم أنحاء واسعة من القارة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: "إن هذا القرار يسمح بوجود مزيد من الرجال على الأرض، ومزيد من الطائرات في السماء، ومزيد من السفن في البحر"، مضيفًا: "أن الحكومة كلفت جنرالًا لمهمة الإشراف على التدخل العسكري في جهود مكافحة الحرائق، التي ستسهم فيها أيضًا حاملة مروحيات".

يذكر أنه منذ بدء موسم الحرائق بأستراليا في سبتمبر، لقي 22 شخصًا على الأقل مصرعهم، وفُقد العشرات، وأتت النيران على نحو 1300 منزل.

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أستراليا تستدعي 3 آلاف جندي للمساعدة في مكافحة الحرائق
سبق

استدعت أستراليا اليوم ثلاثة آلاف جندي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي تلتهم أنحاء واسعة من القارة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: "إن هذا القرار يسمح بوجود مزيد من الرجال على الأرض، ومزيد من الطائرات في السماء، ومزيد من السفن في البحر"، مضيفًا: "أن الحكومة كلفت جنرالًا لمهمة الإشراف على التدخل العسكري في جهود مكافحة الحرائق، التي ستسهم فيها أيضًا حاملة مروحيات".

يذكر أنه منذ بدء موسم الحرائق بأستراليا في سبتمبر، لقي 22 شخصًا على الأقل مصرعهم، وفُقد العشرات، وأتت النيران على نحو 1300 منزل.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
10:35 AM

أستراليا تستدعي 3 آلاف جندي للمساعدة في مكافحة الحرائق

موريسون: مزيد من الطائرات في السماء ومزيد من السفن في البحر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استدعت أستراليا اليوم ثلاثة آلاف جندي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي تلتهم أنحاء واسعة من القارة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: "إن هذا القرار يسمح بوجود مزيد من الرجال على الأرض، ومزيد من الطائرات في السماء، ومزيد من السفن في البحر"، مضيفًا: "أن الحكومة كلفت جنرالًا لمهمة الإشراف على التدخل العسكري في جهود مكافحة الحرائق، التي ستسهم فيها أيضًا حاملة مروحيات".

يذكر أنه منذ بدء موسم الحرائق بأستراليا في سبتمبر، لقي 22 شخصًا على الأقل مصرعهم، وفُقد العشرات، وأتت النيران على نحو 1300 منزل.

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