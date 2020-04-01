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شاهد.. الدفاع المدني ينقذ محتجزًا في منطقة وعرة بـ"حوطة بني تميم"

عملت الفِرَق على إنزاله بالنقالة ونُقل إلى المستشفى

أنقذت فِرَق الدفاع المدني في حوطة بني تميم، صباح اليوم، شابًّا سقط واحتُجِز في موقع وعر جدًّا في سفح جبال ظهرة السوط؛ حيث عَمِلت الفِرَق على إنزاله بالنقالة لتعرّضه لإصابات مختلفة نُقل على إثرها للمستشفى.

صرّح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي؛ مؤكدًا على الجميع اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، وعدم الخروج في الفترات التي لا يسري فيها منع التجول إلا للضرورة القصوى.

الدفاع المدني حوطة بني تميم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الدفاع المدني ينقذ محتجزًا في منطقة وعرة بـ"حوطة بني تميم"
سبق

أنقذت فِرَق الدفاع المدني في حوطة بني تميم، صباح اليوم، شابًّا سقط واحتُجِز في موقع وعر جدًّا في سفح جبال ظهرة السوط؛ حيث عَمِلت الفِرَق على إنزاله بالنقالة لتعرّضه لإصابات مختلفة نُقل على إثرها للمستشفى.

صرّح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي؛ مؤكدًا على الجميع اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، وعدم الخروج في الفترات التي لا يسري فيها منع التجول إلا للضرورة القصوى.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
02:08 PM

شاهد.. الدفاع المدني ينقذ محتجزًا في منطقة وعرة بـ"حوطة بني تميم"

عملت الفِرَق على إنزاله بالنقالة ونُقل إلى المستشفى

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
5,756

أنقذت فِرَق الدفاع المدني في حوطة بني تميم، صباح اليوم، شابًّا سقط واحتُجِز في موقع وعر جدًّا في سفح جبال ظهرة السوط؛ حيث عَمِلت الفِرَق على إنزاله بالنقالة لتعرّضه لإصابات مختلفة نُقل على إثرها للمستشفى.

صرّح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي؛ مؤكدًا على الجميع اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، وعدم الخروج في الفترات التي لا يسري فيها منع التجول إلا للضرورة القصوى.

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