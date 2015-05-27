سقوط 5 مقذوفات حوثية على قرية حدودية بجازان دون إصابات

متحدث الدفاع المدني بالمنطقة: بالقرب من الطريق العام للقرية

صرّح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم مهند بن جاسر زيلعي بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط عدة مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وتابع: وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط (5) مقذوفات عسكرية بالقرب من الطريق العام للقرية، دون حدوث أي إصابات -ولله الحمد- وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.