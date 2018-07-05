الأهلي يوقع مخالصات مالية مع الرباعي كلاوديمير وليوناردو وفيتفا وميليغان

بدعم رئيس الهيئة العامة للرياضة

توصل النادي الأهلي إلى تسويات مالية نهائية مع اللاعبين البرازيليين كلاوديمير وليوناردو دي سوزا واللاعب اليوناني ايوانيس فيتفازيدس واللاعب الأسترالي مارك ميليغان.

حيث نجحت إدارة الأهلي في إنهاء هذا الملف الذي كان يشكل عبئاً مالياً كبيراً على النادي وإيقاف كافة الشكاوى الممكن تقديمها في الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النادي، وذلك بدعم كبير من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.



وثمن رئيس النادي ماجد النفيعي الدعم المستمر واللا محدود الذي يجده النادي الأهلي من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، حيث قال: نجحنا ولله الحمد في إغلاق ملف المطالبات المالية للاعبين السابقين، وهو الملف الذي كان يشكل عائقاً كبيراً أمام عمل الإدارة بسبب حجم المطالبات المالية الكبيرة، إلا أن وقفة ودعم رئيس الهيئة أسهما في إغلاق ملف القضايا المالية للاعبين بشكل كامل، وأشاد رئيس النادي بالعمل الكبير والجهود المميزة للفريق القانوني بالنادي الذي نجح في تقليص المطالبات المالية والوصول إلى تسويات وفرت للنادي مبلغاً مالياً تجاوز الخمسة ملايين يورو.