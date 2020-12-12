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واصل إنكار الهزيمة.. "ترامب": المحكمة العليا خذلتنا والانتخابات مزوّرة

قال: خسارة مزعومة رغم حصولنا على أعلى نسبة تصويت.. "واصلوا الصراع"

رأى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، أن المحكمة العليا الأمريكية "خذلت" حملته.

وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد خذلتنا المحكمة العليا حقاً، بلا حكمة أو شجاعة"، حسب تعبيره.

وأضاف في تغريدة أخرى: "إذن، أنت رئيس الولايات المتحدة، وقد خضت غمار انتخابات للتو حصلت على أعلى نسبة تصويت في تاريخ رئيس أمريكي، بفارق كبير، لكنك تعرّضت لخسارة مزعومة، ولا يمكنك أن تقف أمام المحكمة العليا، كي لا تتدخل بالولايات الرائعة"، حسب قوله.

وتابع ترامب، قائلاً -وفق "سي إن إن"-: "وبعد دراسة وأخذ الأحداث في الحسبان، تظن أنهم قد استغفلوك، الأمر الذي سيؤذيهم أيضاً، آخرون كثر ينضمون إلى الدعوى القضائية، لكن بلمح البصر تُرمى وتنتهي (القضية)، دون النظر إلى الأسباب التي دفعت لتقديمها، انتخابات مزوّرة، واصلوا الصراع"، حسب قوله.

ويواصل الرئيس الأمريكي إصراره ورفضه نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، بفارق مريح عنه، مطلع نوفمبر الماضي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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واصل إنكار الهزيمة.. "ترامب": المحكمة العليا خذلتنا والانتخابات مزوّرة
سبق

رأى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، أن المحكمة العليا الأمريكية "خذلت" حملته.

وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد خذلتنا المحكمة العليا حقاً، بلا حكمة أو شجاعة"، حسب تعبيره.

وأضاف في تغريدة أخرى: "إذن، أنت رئيس الولايات المتحدة، وقد خضت غمار انتخابات للتو حصلت على أعلى نسبة تصويت في تاريخ رئيس أمريكي، بفارق كبير، لكنك تعرّضت لخسارة مزعومة، ولا يمكنك أن تقف أمام المحكمة العليا، كي لا تتدخل بالولايات الرائعة"، حسب قوله.

وتابع ترامب، قائلاً -وفق "سي إن إن"-: "وبعد دراسة وأخذ الأحداث في الحسبان، تظن أنهم قد استغفلوك، الأمر الذي سيؤذيهم أيضاً، آخرون كثر ينضمون إلى الدعوى القضائية، لكن بلمح البصر تُرمى وتنتهي (القضية)، دون النظر إلى الأسباب التي دفعت لتقديمها، انتخابات مزوّرة، واصلوا الصراع"، حسب قوله.

ويواصل الرئيس الأمريكي إصراره ورفضه نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، بفارق مريح عنه، مطلع نوفمبر الماضي.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
12:45 PM

واصل إنكار الهزيمة.. "ترامب": المحكمة العليا خذلتنا والانتخابات مزوّرة

قال: خسارة مزعومة رغم حصولنا على أعلى نسبة تصويت.. "واصلوا الصراع"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رأى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، أن المحكمة العليا الأمريكية "خذلت" حملته.

وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد خذلتنا المحكمة العليا حقاً، بلا حكمة أو شجاعة"، حسب تعبيره.

وأضاف في تغريدة أخرى: "إذن، أنت رئيس الولايات المتحدة، وقد خضت غمار انتخابات للتو حصلت على أعلى نسبة تصويت في تاريخ رئيس أمريكي، بفارق كبير، لكنك تعرّضت لخسارة مزعومة، ولا يمكنك أن تقف أمام المحكمة العليا، كي لا تتدخل بالولايات الرائعة"، حسب قوله.

وتابع ترامب، قائلاً -وفق "سي إن إن"-: "وبعد دراسة وأخذ الأحداث في الحسبان، تظن أنهم قد استغفلوك، الأمر الذي سيؤذيهم أيضاً، آخرون كثر ينضمون إلى الدعوى القضائية، لكن بلمح البصر تُرمى وتنتهي (القضية)، دون النظر إلى الأسباب التي دفعت لتقديمها، انتخابات مزوّرة، واصلوا الصراع"، حسب قوله.

ويواصل الرئيس الأمريكي إصراره ورفضه نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، بفارق مريح عنه، مطلع نوفمبر الماضي.

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