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عرقلة السير .. إزالة بسطات عشوائية وعربات "فود ترك" مخالفة بالطائف

وضعت طاولات وكراسي وعرضت المأكولات والعصائر في بيئة غير صحية

أزالت أمانة محافظة الطائف ومن خلال حملة مكثّفة، عدداً من البسطات العشوائية، وعربات الفود ترك لبيع الطعام المخالفة بمتنزه الردف، والمواقع السياحية، وذلك لما تسبّبه من تعطيل للحركة المرورية وإشغال للأرصفة ومواقف السيارات، إضافة إلى عدم وجود تراخيص نظامية، ومخالفات أخرى تتعلق بالنظافة والمواد المعروضة والبيئة المحيطة.

وأوضحت "الأمانة" أن البسطات العشوائية وعربات الفود ترك تستغل مساحات مخصصة للمشاة والسيارات بوضع طاولات وكراسي وعرض المأكولات والعصائر في بيئة غير صحية ومعرّضة للأتربة والغبار، إضافة إلى عدم الحصول على تراخيص نظامية لممارسة الأنشطة المتعلقة بالفود ترك أو الأكشاك.

وأكّدت أنها أنذرت المخالفين بضرورة إزالة العربات والبسطات من المواقع الحالية وعدم العودة إليها مع اتخاذها لإجراءات النظامية بحق المخالفين.

الجدير بالذكر أن أمانة الطائف أغلقت متنزه الردف حالياً، وذلك للاستعداد والتجهيز لاحتضان فعاليات موسم الطائف #غير_جو والتي تنطلق مطلع شهر أغسطس من العام الحالي وتستمر لمدة شهر.

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عرقلة السير .. إزالة بسطات عشوائية وعربات "فود ترك" مخالفة بالطائف
سبق

أزالت أمانة محافظة الطائف ومن خلال حملة مكثّفة، عدداً من البسطات العشوائية، وعربات الفود ترك لبيع الطعام المخالفة بمتنزه الردف، والمواقع السياحية، وذلك لما تسبّبه من تعطيل للحركة المرورية وإشغال للأرصفة ومواقف السيارات، إضافة إلى عدم وجود تراخيص نظامية، ومخالفات أخرى تتعلق بالنظافة والمواد المعروضة والبيئة المحيطة.

وأوضحت "الأمانة" أن البسطات العشوائية وعربات الفود ترك تستغل مساحات مخصصة للمشاة والسيارات بوضع طاولات وكراسي وعرض المأكولات والعصائر في بيئة غير صحية ومعرّضة للأتربة والغبار، إضافة إلى عدم الحصول على تراخيص نظامية لممارسة الأنشطة المتعلقة بالفود ترك أو الأكشاك.

وأكّدت أنها أنذرت المخالفين بضرورة إزالة العربات والبسطات من المواقع الحالية وعدم العودة إليها مع اتخاذها لإجراءات النظامية بحق المخالفين.

الجدير بالذكر أن أمانة الطائف أغلقت متنزه الردف حالياً، وذلك للاستعداد والتجهيز لاحتضان فعاليات موسم الطائف #غير_جو والتي تنطلق مطلع شهر أغسطس من العام الحالي وتستمر لمدة شهر.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
01:51 PM

عرقلة السير .. إزالة بسطات عشوائية وعربات "فود ترك" مخالفة بالطائف

وضعت طاولات وكراسي وعرضت المأكولات والعصائر في بيئة غير صحية

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فهد العتيبي - الطائف
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أزالت أمانة محافظة الطائف ومن خلال حملة مكثّفة، عدداً من البسطات العشوائية، وعربات الفود ترك لبيع الطعام المخالفة بمتنزه الردف، والمواقع السياحية، وذلك لما تسبّبه من تعطيل للحركة المرورية وإشغال للأرصفة ومواقف السيارات، إضافة إلى عدم وجود تراخيص نظامية، ومخالفات أخرى تتعلق بالنظافة والمواد المعروضة والبيئة المحيطة.

وأوضحت "الأمانة" أن البسطات العشوائية وعربات الفود ترك تستغل مساحات مخصصة للمشاة والسيارات بوضع طاولات وكراسي وعرض المأكولات والعصائر في بيئة غير صحية ومعرّضة للأتربة والغبار، إضافة إلى عدم الحصول على تراخيص نظامية لممارسة الأنشطة المتعلقة بالفود ترك أو الأكشاك.

وأكّدت أنها أنذرت المخالفين بضرورة إزالة العربات والبسطات من المواقع الحالية وعدم العودة إليها مع اتخاذها لإجراءات النظامية بحق المخالفين.

الجدير بالذكر أن أمانة الطائف أغلقت متنزه الردف حالياً، وذلك للاستعداد والتجهيز لاحتضان فعاليات موسم الطائف #غير_جو والتي تنطلق مطلع شهر أغسطس من العام الحالي وتستمر لمدة شهر.

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