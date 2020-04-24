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"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالسنغال

لبنة من لبنات الخير والبركة التي يتعاهد بها الملك إخوانه في شهر العطاء

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة السنغالية داكار، مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، وذلك بمقر الملحقية بالعاصمة دكار, حيث حضر مراسم التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري، ورئيسة الممثلية العامة للتضامن الوطني والحماية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية بالسنغال أمينتا صو، والملحق الديني بالسفارة هزاع بن مليح المطيري.

وبهذه المناسبة أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دكار أن البرنامج يعد لبنة من لبنات الخير والبركة التي يتعاهد بها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - إخوانه في شهر العطاء، منوهاً بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تنفيذه وفق منظومة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية.

من جانبها، وأشادت رئيسة الممثلية العامة للتضامن الوطني والحماية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية بالسنغال أمينتا صو، بالجهود التي تقدمها المملكة في المجال الإسلامي، ودعم المشاريع الرمضانية التي تقوي أواصر المحبة بين المسلمين في الشهر الفضيل، مشيدة بدور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، والدفاع عن قضاياهم.

وفي ختام مراسم التدشين جرى توزيع سلال غذائية على عدد من المستفيدين من البرنامج، والتقطت الصور التذكارية لهذه المناسبة.

إفطار صائم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالسنغال
سبق

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة السنغالية داكار، مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، وذلك بمقر الملحقية بالعاصمة دكار, حيث حضر مراسم التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري، ورئيسة الممثلية العامة للتضامن الوطني والحماية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية بالسنغال أمينتا صو، والملحق الديني بالسفارة هزاع بن مليح المطيري.

وبهذه المناسبة أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دكار أن البرنامج يعد لبنة من لبنات الخير والبركة التي يتعاهد بها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - إخوانه في شهر العطاء، منوهاً بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تنفيذه وفق منظومة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية.

من جانبها، وأشادت رئيسة الممثلية العامة للتضامن الوطني والحماية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية بالسنغال أمينتا صو، بالجهود التي تقدمها المملكة في المجال الإسلامي، ودعم المشاريع الرمضانية التي تقوي أواصر المحبة بين المسلمين في الشهر الفضيل، مشيدة بدور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، والدفاع عن قضاياهم.

وفي ختام مراسم التدشين جرى توزيع سلال غذائية على عدد من المستفيدين من البرنامج، والتقطت الصور التذكارية لهذه المناسبة.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
05:13 PM

"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالسنغال

لبنة من لبنات الخير والبركة التي يتعاهد بها الملك إخوانه في شهر العطاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة السنغالية داكار، مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، وذلك بمقر الملحقية بالعاصمة دكار, حيث حضر مراسم التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري، ورئيسة الممثلية العامة للتضامن الوطني والحماية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية بالسنغال أمينتا صو، والملحق الديني بالسفارة هزاع بن مليح المطيري.

وبهذه المناسبة أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دكار أن البرنامج يعد لبنة من لبنات الخير والبركة التي يتعاهد بها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - إخوانه في شهر العطاء، منوهاً بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تنفيذه وفق منظومة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية.

من جانبها، وأشادت رئيسة الممثلية العامة للتضامن الوطني والحماية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية بالسنغال أمينتا صو، بالجهود التي تقدمها المملكة في المجال الإسلامي، ودعم المشاريع الرمضانية التي تقوي أواصر المحبة بين المسلمين في الشهر الفضيل، مشيدة بدور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، والدفاع عن قضاياهم.

وفي ختام مراسم التدشين جرى توزيع سلال غذائية على عدد من المستفيدين من البرنامج، والتقطت الصور التذكارية لهذه المناسبة.

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