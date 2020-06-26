مرض نادر يهاجم "خالد الزيلعي" لاعب "النصر" السابق

طالب الجميع بالدعاء له

تعرض اللاعب خالد الزيلعي "33" عامًا للإصابة بمرض نادر مجهول الأسباب الطبية بسبب تغريدة للاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال اللاعب مغرداً: "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. أظهرت الفحوصات الطبية إصابتي بمرض التصلب الجانبي الضموري، مرض مجهول الأسباب طبياً.. فلنختم دائماً إعجابنا بذكر الله (ما شاء الله تبارك الله)، لا تنسوني من دعائكم ساعة استجابة لعلها تقبل دعوة أحدكم.. (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ)..."

خالد الزيلعي سبق ولعب في النصر من عام 2009 حتى عام 2016 حقق خلالها مع الفريق لقبي الدوري فترة المدرب كارينيو الأولى قبل أن يرحل منه معاراً للتعاون في عام 2015 .

ورحل اللاعب عن النادي بصورة نهائية عام 2016 بعد أن انتقل للخليج، وبعد ذلك مثّل عددًا من الأندية هي الفيصلي والباطن والرائد وأبها، وأخيرًا نادي العين السعودي.

