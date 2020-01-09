"التويجري" يرعى حفل تخريج دورة ضباط الإشارة المتقدمة

النقيب سلطان بن بتلاء ألقى كلمة الخريجين نيابة عن زملائه

رعى قائد سلاح الإشارة اللواء عبدالمحسن بن عبدالله التويجري، صباح اليوم الخميس، تخريج دورة ضباط الإشارة المتقدمة المُقامة بمدرسة إشارة الحرس الوطني، بحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني المكلف العقيد عبدالعزيز بن عبدالله آل حيان، وقادة وحدات سلاح الإشارة.

وبدأ الحفلُ بآيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى قائد المدرسة المكلف كلمة رحّب فيها بسعادة قائد سلاح الإشارة وقادة الوحدات، وقدّم تهنئته للخريجين، ثم ألقى النقيب سلطان بن بتلاء كلمة الخريجين نيابة عن زملائه.

وأعلن ركن التعليم العقيد ممدوح الزنيدي النتيجة العامة للدورات، وقدم سعادة قائد سلاح الإشارة الشهادات والدروع التذكارية للأوائل.

وفي نهاية الحفل، الْتُقطت الصور التذكارية للخريجين مع اللواء "التويجري".