النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التويجري" يرعى حفل تخريج دورة ضباط الإشارة المتقدمة

النقيب سلطان بن بتلاء ألقى كلمة الخريجين نيابة عن زملائه

رعى قائد سلاح الإشارة اللواء عبدالمحسن بن عبدالله التويجري، صباح اليوم الخميس، تخريج دورة ضباط الإشارة المتقدمة المُقامة بمدرسة إشارة الحرس الوطني، بحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني المكلف العقيد عبدالعزيز بن عبدالله آل حيان، وقادة وحدات سلاح الإشارة.

وبدأ الحفلُ بآيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى قائد المدرسة المكلف كلمة رحّب فيها بسعادة قائد سلاح الإشارة وقادة الوحدات، وقدّم تهنئته للخريجين، ثم ألقى النقيب سلطان بن بتلاء كلمة الخريجين نيابة عن زملائه.

وأعلن ركن التعليم العقيد ممدوح الزنيدي النتيجة العامة للدورات، وقدم سعادة قائد سلاح الإشارة الشهادات والدروع التذكارية للأوائل.

وفي نهاية الحفل، الْتُقطت الصور التذكارية للخريجين مع اللواء "التويجري".

اللواء عبدالمحسن بن عبدالله التويجري تخريج دورة ضباط الإشارة المتقدمة الحرس الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التويجري" يرعى حفل تخريج دورة ضباط الإشارة المتقدمة
سبق

رعى قائد سلاح الإشارة اللواء عبدالمحسن بن عبدالله التويجري، صباح اليوم الخميس، تخريج دورة ضباط الإشارة المتقدمة المُقامة بمدرسة إشارة الحرس الوطني، بحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني المكلف العقيد عبدالعزيز بن عبدالله آل حيان، وقادة وحدات سلاح الإشارة.

وبدأ الحفلُ بآيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى قائد المدرسة المكلف كلمة رحّب فيها بسعادة قائد سلاح الإشارة وقادة الوحدات، وقدّم تهنئته للخريجين، ثم ألقى النقيب سلطان بن بتلاء كلمة الخريجين نيابة عن زملائه.

وأعلن ركن التعليم العقيد ممدوح الزنيدي النتيجة العامة للدورات، وقدم سعادة قائد سلاح الإشارة الشهادات والدروع التذكارية للأوائل.

وفي نهاية الحفل، الْتُقطت الصور التذكارية للخريجين مع اللواء "التويجري".

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
12:26 PM

"التويجري" يرعى حفل تخريج دورة ضباط الإشارة المتقدمة

النقيب سلطان بن بتلاء ألقى كلمة الخريجين نيابة عن زملائه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,892

رعى قائد سلاح الإشارة اللواء عبدالمحسن بن عبدالله التويجري، صباح اليوم الخميس، تخريج دورة ضباط الإشارة المتقدمة المُقامة بمدرسة إشارة الحرس الوطني، بحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني المكلف العقيد عبدالعزيز بن عبدالله آل حيان، وقادة وحدات سلاح الإشارة.

وبدأ الحفلُ بآيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى قائد المدرسة المكلف كلمة رحّب فيها بسعادة قائد سلاح الإشارة وقادة الوحدات، وقدّم تهنئته للخريجين، ثم ألقى النقيب سلطان بن بتلاء كلمة الخريجين نيابة عن زملائه.

وأعلن ركن التعليم العقيد ممدوح الزنيدي النتيجة العامة للدورات، وقدم سعادة قائد سلاح الإشارة الشهادات والدروع التذكارية للأوائل.

وفي نهاية الحفل، الْتُقطت الصور التذكارية للخريجين مع اللواء "التويجري".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,567
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,819
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,262
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,818

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة