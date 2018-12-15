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"بلدية القفل" تختتم مبادرة العيادة المتنقلة بحضور مكثف من الأهالي

شملت توقيع الكشف المجاني وإعطاء اللقحات المضادة للإنفلونزا

اختتمت بلدية مركز القفل مبادرة العيادة المتنقلة والتي استمرت ثلاثة أيام، وشهدت حضورًا كثيفًا من قِبل أهالي المركز والزوار الذين استمتعوا بهذه المبادرة والتي شارك فيها عددٌ من الجهات الحكومية والأهلية وكذلك الفرق التطوعية.

وكانت المبادرة قد اشتملت على توقيع الكشف المجاني وإعطاء اللقحات المضادة للإنفلونزا الموسمية وكذلك التعريف بطرق الوقائية منها إضافة إلى الكشف عن مرض السكر وإعطاء الشروحات الخاصة بطريقة الوقائية منه وتوزيع أجهزة القياس مجانًا على الزوار الذين استمتعوا بهذه الفعالية مطالبين بإقامة مثل هذه الفعاليات التثقيفية التي يستفيد منها الجميع كبارًا وصغارًا.

فيما وجّه رئيس بلدية مركز القفل محمد حسن الحامضي باسمه ونيابة عن منسوبي البلدية شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة والفرق التطوعية والتي أسهمت أيضًا في نجاح هذه الفعالية التي شهدت إقبالاً كبيرًا، مقدمًا شكره لرئيس مركز القفل نزار بن معدي التركي، الذي دعم هذه المبادرة مقدمًا شكره أيضًا للجهات الأمنية ممثلاً في مخفر شرطة القفل والذي كان له الدور في انسيابية التنظيم، مؤكدًا أن هذه الفعالية تأتي من باب الشراكات المجتمعية مع الجهات الحكومية والأهلية لما في ذلك خدمة المواطن وبناء المجتمع.

كما شارك في المبادرة مستشفى الأمير محمد بن ناصر، ومستشفى صامطة العام، ومستشفى الحرث، ولجنة التنمية في أحد المسارحة، وقد بادر مركز همس الرعاية لطب الأسنان بتقديم عروض وخصومات لجميع الزوار عبر ركنه في المبادرة والذي اشتمل على شروحات عن كيفية العناية بالأسنان كما أسهمت الفرق التطوعية بنجاح المبادرة، حيث شارك فريق غيمات التطوعي وفريق سواعد الحب والوفاء بتوزيع المطويات والمنشورات على الزوار.

وقدمت البلدية في ختام المبادرة باقات الورود للجهات المشاركة عرفانًا منها بحسن الجميل والمشاركة منهم الأمر الذي انعكس على نجاح المبادرة بتوفيق الله.

يُشار إلى أن المبادرة شهدت تطعيمًا ضد الإنفلونزا وعمل فحوص استكشافية وتوزيع المنشورات التوعوية من قِبل مركز الرعاية الصحية بالحقلة لما يزيد على 3000 زائر خلال أيام المبادرة، إضافة إلى ما قدمه مركز الرعاية الصحية باللقية من تطعيمات وكشوفات وتوزيع المنشورات التوعوية، حيث قدم ٧٢٠ تطعيمة للزوار، إضافة إلى قياس مستوى السكر لدى ٦١٠ زائرين وقياس الضغط لـ٥٥٠ زائرًا طيلة أيام المبادرة.

بلدية مركز القفل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية القفل" تختتم مبادرة العيادة المتنقلة بحضور مكثف من الأهالي
سبق

اختتمت بلدية مركز القفل مبادرة العيادة المتنقلة والتي استمرت ثلاثة أيام، وشهدت حضورًا كثيفًا من قِبل أهالي المركز والزوار الذين استمتعوا بهذه المبادرة والتي شارك فيها عددٌ من الجهات الحكومية والأهلية وكذلك الفرق التطوعية.

وكانت المبادرة قد اشتملت على توقيع الكشف المجاني وإعطاء اللقحات المضادة للإنفلونزا الموسمية وكذلك التعريف بطرق الوقائية منها إضافة إلى الكشف عن مرض السكر وإعطاء الشروحات الخاصة بطريقة الوقائية منه وتوزيع أجهزة القياس مجانًا على الزوار الذين استمتعوا بهذه الفعالية مطالبين بإقامة مثل هذه الفعاليات التثقيفية التي يستفيد منها الجميع كبارًا وصغارًا.

فيما وجّه رئيس بلدية مركز القفل محمد حسن الحامضي باسمه ونيابة عن منسوبي البلدية شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة والفرق التطوعية والتي أسهمت أيضًا في نجاح هذه الفعالية التي شهدت إقبالاً كبيرًا، مقدمًا شكره لرئيس مركز القفل نزار بن معدي التركي، الذي دعم هذه المبادرة مقدمًا شكره أيضًا للجهات الأمنية ممثلاً في مخفر شرطة القفل والذي كان له الدور في انسيابية التنظيم، مؤكدًا أن هذه الفعالية تأتي من باب الشراكات المجتمعية مع الجهات الحكومية والأهلية لما في ذلك خدمة المواطن وبناء المجتمع.

كما شارك في المبادرة مستشفى الأمير محمد بن ناصر، ومستشفى صامطة العام، ومستشفى الحرث، ولجنة التنمية في أحد المسارحة، وقد بادر مركز همس الرعاية لطب الأسنان بتقديم عروض وخصومات لجميع الزوار عبر ركنه في المبادرة والذي اشتمل على شروحات عن كيفية العناية بالأسنان كما أسهمت الفرق التطوعية بنجاح المبادرة، حيث شارك فريق غيمات التطوعي وفريق سواعد الحب والوفاء بتوزيع المطويات والمنشورات على الزوار.

وقدمت البلدية في ختام المبادرة باقات الورود للجهات المشاركة عرفانًا منها بحسن الجميل والمشاركة منهم الأمر الذي انعكس على نجاح المبادرة بتوفيق الله.

يُشار إلى أن المبادرة شهدت تطعيمًا ضد الإنفلونزا وعمل فحوص استكشافية وتوزيع المنشورات التوعوية من قِبل مركز الرعاية الصحية بالحقلة لما يزيد على 3000 زائر خلال أيام المبادرة، إضافة إلى ما قدمه مركز الرعاية الصحية باللقية من تطعيمات وكشوفات وتوزيع المنشورات التوعوية، حيث قدم ٧٢٠ تطعيمة للزوار، إضافة إلى قياس مستوى السكر لدى ٦١٠ زائرين وقياس الضغط لـ٥٥٠ زائرًا طيلة أيام المبادرة.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
01:06 AM

"بلدية القفل" تختتم مبادرة العيادة المتنقلة بحضور مكثف من الأهالي

شملت توقيع الكشف المجاني وإعطاء اللقحات المضادة للإنفلونزا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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اختتمت بلدية مركز القفل مبادرة العيادة المتنقلة والتي استمرت ثلاثة أيام، وشهدت حضورًا كثيفًا من قِبل أهالي المركز والزوار الذين استمتعوا بهذه المبادرة والتي شارك فيها عددٌ من الجهات الحكومية والأهلية وكذلك الفرق التطوعية.

وكانت المبادرة قد اشتملت على توقيع الكشف المجاني وإعطاء اللقحات المضادة للإنفلونزا الموسمية وكذلك التعريف بطرق الوقائية منها إضافة إلى الكشف عن مرض السكر وإعطاء الشروحات الخاصة بطريقة الوقائية منه وتوزيع أجهزة القياس مجانًا على الزوار الذين استمتعوا بهذه الفعالية مطالبين بإقامة مثل هذه الفعاليات التثقيفية التي يستفيد منها الجميع كبارًا وصغارًا.

فيما وجّه رئيس بلدية مركز القفل محمد حسن الحامضي باسمه ونيابة عن منسوبي البلدية شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة والفرق التطوعية والتي أسهمت أيضًا في نجاح هذه الفعالية التي شهدت إقبالاً كبيرًا، مقدمًا شكره لرئيس مركز القفل نزار بن معدي التركي، الذي دعم هذه المبادرة مقدمًا شكره أيضًا للجهات الأمنية ممثلاً في مخفر شرطة القفل والذي كان له الدور في انسيابية التنظيم، مؤكدًا أن هذه الفعالية تأتي من باب الشراكات المجتمعية مع الجهات الحكومية والأهلية لما في ذلك خدمة المواطن وبناء المجتمع.

كما شارك في المبادرة مستشفى الأمير محمد بن ناصر، ومستشفى صامطة العام، ومستشفى الحرث، ولجنة التنمية في أحد المسارحة، وقد بادر مركز همس الرعاية لطب الأسنان بتقديم عروض وخصومات لجميع الزوار عبر ركنه في المبادرة والذي اشتمل على شروحات عن كيفية العناية بالأسنان كما أسهمت الفرق التطوعية بنجاح المبادرة، حيث شارك فريق غيمات التطوعي وفريق سواعد الحب والوفاء بتوزيع المطويات والمنشورات على الزوار.

وقدمت البلدية في ختام المبادرة باقات الورود للجهات المشاركة عرفانًا منها بحسن الجميل والمشاركة منهم الأمر الذي انعكس على نجاح المبادرة بتوفيق الله.

يُشار إلى أن المبادرة شهدت تطعيمًا ضد الإنفلونزا وعمل فحوص استكشافية وتوزيع المنشورات التوعوية من قِبل مركز الرعاية الصحية بالحقلة لما يزيد على 3000 زائر خلال أيام المبادرة، إضافة إلى ما قدمه مركز الرعاية الصحية باللقية من تطعيمات وكشوفات وتوزيع المنشورات التوعوية، حيث قدم ٧٢٠ تطعيمة للزوار، إضافة إلى قياس مستوى السكر لدى ٦١٠ زائرين وقياس الضغط لـ٥٥٠ زائرًا طيلة أيام المبادرة.

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