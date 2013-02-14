"الصبان": نقل ٤٪ من أسهم أرامكو خطوة تعزز من المركز المالي للصندوق

قال إنه دخل مجالات استثمارية نوعية

قال المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد سالم الصبان، إن خطوة نقل ملكية ٤٪ من أسهم آرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة هي قفزة كبيرة وتحول استثماري يدعم تنفيذ وتطبيق الرؤية ٢٠٣٠ الرامية لتنويع مصادر الدخل، مضيفاً: "الصندوق عمل سابقاً على دخول مجالات استثمارية نوعية"، مؤكداً: "فهذا التعدد والتفكير بعيد المدى جعل للصندوق مكانته بين الصناديق السيادية في العالم، وجعل المناخ الاستثماري السعودي خصباً حيوياً جاذباً لرؤوس الأموال الأجنبية".

وقال لـ"سبق": "هذا النقل سيعزز من المركز المالي والملاءة المالية للصندوق، ولا علاقة بأرامكو بها، فهي تمثّل انتقالاً دفترياً بين الحكومة والصندوق، لكنها خطوة كبيرة بالنسبة للصندوق، وستتعاظم أصوله بزيادة ٣٠٠ مليار ريال، ويدعم هذا موقفه محلياً ودولياً، ويمكّنه من الوصول لـ ٤ تريليونات ريال بحلول ٢٠٢٥ كما ذكر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله".

واختتم قائلاً: "أيضاً سيتم تخصيص تريليون ريال للمشاريع المحلية، نحن في زخم تطبيق مستهدفات الرؤية، والتي لا بديل لنا عنها، وسيحقق الصندوق بحول الله أهدافه، وهو الذي يمثّل الذراع الاستثماري للرؤية بمشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية لتنفيذ برامج الرؤية وتحقيق التنويع الاقتصادي المطلوب لمملكتنا الحبيبة، بمساندة الأجهزة المختلفة التي تعضد وتنفذ ما يناط بها، بشكل واضح وشفاف يلبي طموحات القيادة والشعب".