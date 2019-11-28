دَخَلَ دائرة الاشتباه.. توقيف زوج "قتيلة مشلحة صبيا" رهن التحقيقات

حالة طفلها الذي كان ينام بجوارها في انهيار نفسي ورعب كبير

أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة جازان أمس زوج المرأة القتيلة في قريتها بمشلحة بمحافظة صبيا رهن التحقيقات حتى ثبوت الشبهات أو انتفائها عنه؛ وذلك بعدما لقيت الزوجة مصرعها بطلقة في الرأس داخل غرفة نومهما في غموض ما زال يلف القضية.

وكشفت مصادر أن توقيف الزوج جاء لاستكمال التحقيقات حتى ثبات أو انتفاء الشبهات حول مقتلها. ويُنتظر أن تكشف التحقيقات عن تفاصيل الحادثة المؤلمة، وسيناريو وقوعها، بعد استكمال الإجراءات والتحقيقات التي بدأت منذ الصباح الباكر.

وأكد أحد جيران القتيلة أنهم فوجئوا بالحادثة، ولم يتوقعوها.. مبينًا أنه سمع صوت استغاثة شقيق القتيلة، وقد باشرت الجهات الأمنية، واتخذت إجراءاتها على الفور.

وبيَّن الأهالي أن حالة الطفل الذي كان ينام إلى جوار والدته القتيلة في انهيار نفسي ورعب وسط جهود للوقوف معه في حالته، ومحاولة تهدئته مما تعرض له.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة صبيا قد باشرت أمس حادثة مقتل امرأة زوجة مواطن (غير سعودية) داخل غرفة نومها في مشلحة شرقي المحافظة.

ووفقًا لمعلومات، حصلت عليها "سبق"، فقد هرع الجيران على صرخات شقيق المرأة فجر أمس مفيدًا بالعثور عليها مقتولة بعيار ناري في الرأس داخل غرفة نومها بجوار ابنها الذي يبلغ من العمر نحو ست سنوات، وهو نائم.

وبيّنت معلومات الجيران أنه لم يتبين لهم حتى الأربعاء تفاصيل الحادثة، وكيف قُتلت، وما إن كان طرف ما قد أقدم على فعل ذلك، أو هي أقدمت عليه بنفسها.. مبينين أنها كانت تسكن في المنزل مع زوجها وابنها.





ووفقًا للمعلومات، فقد باشرت الأجهزة الأمنية الحادثة، ورفعت البصمات والإجراءات تمهيدًا لكشف ملابساتها.