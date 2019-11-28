النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دَخَلَ دائرة الاشتباه.. توقيف زوج "قتيلة مشلحة صبيا" رهن التحقيقات

حالة طفلها الذي كان ينام بجوارها في انهيار نفسي ورعب كبير

أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة جازان أمس زوج المرأة القتيلة في قريتها بمشلحة بمحافظة صبيا رهن التحقيقات حتى ثبوت الشبهات أو انتفائها عنه؛ وذلك بعدما لقيت الزوجة مصرعها بطلقة في الرأس داخل غرفة نومهما في غموض ما زال يلف القضية.

وكشفت مصادر أن توقيف الزوج جاء لاستكمال التحقيقات حتى ثبات أو انتفاء الشبهات حول مقتلها. ويُنتظر أن تكشف التحقيقات عن تفاصيل الحادثة المؤلمة، وسيناريو وقوعها، بعد استكمال الإجراءات والتحقيقات التي بدأت منذ الصباح الباكر.

وأكد أحد جيران القتيلة أنهم فوجئوا بالحادثة، ولم يتوقعوها.. مبينًا أنه سمع صوت استغاثة شقيق القتيلة، وقد باشرت الجهات الأمنية، واتخذت إجراءاتها على الفور.

وبيَّن الأهالي أن حالة الطفل الذي كان ينام إلى جوار والدته القتيلة في انهيار نفسي ورعب وسط جهود للوقوف معه في حالته، ومحاولة تهدئته مما تعرض له.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة صبيا قد باشرت أمس حادثة مقتل امرأة زوجة مواطن (غير سعودية) داخل غرفة نومها في مشلحة شرقي المحافظة.

ووفقًا لمعلومات، حصلت عليها "سبق"، فقد هرع الجيران على صرخات شقيق المرأة فجر أمس مفيدًا بالعثور عليها مقتولة بعيار ناري في الرأس داخل غرفة نومها بجوار ابنها الذي يبلغ من العمر نحو ست سنوات، وهو نائم.

وبيّنت معلومات الجيران أنه لم يتبين لهم حتى الأربعاء تفاصيل الحادثة، وكيف قُتلت، وما إن كان طرف ما قد أقدم على فعل ذلك، أو هي أقدمت عليه بنفسها.. مبينين أنها كانت تسكن في المنزل مع زوجها وابنها.


ووفقًا للمعلومات، فقد باشرت الأجهزة الأمنية الحادثة، ورفعت البصمات والإجراءات تمهيدًا لكشف ملابساتها.

جازان صبيا زوج قتيلة مشلحة صبيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دَخَلَ دائرة الاشتباه.. توقيف زوج "قتيلة مشلحة صبيا" رهن التحقيقات
سبق

أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة جازان أمس زوج المرأة القتيلة في قريتها بمشلحة بمحافظة صبيا رهن التحقيقات حتى ثبوت الشبهات أو انتفائها عنه؛ وذلك بعدما لقيت الزوجة مصرعها بطلقة في الرأس داخل غرفة نومهما في غموض ما زال يلف القضية.

وكشفت مصادر أن توقيف الزوج جاء لاستكمال التحقيقات حتى ثبات أو انتفاء الشبهات حول مقتلها. ويُنتظر أن تكشف التحقيقات عن تفاصيل الحادثة المؤلمة، وسيناريو وقوعها، بعد استكمال الإجراءات والتحقيقات التي بدأت منذ الصباح الباكر.

وأكد أحد جيران القتيلة أنهم فوجئوا بالحادثة، ولم يتوقعوها.. مبينًا أنه سمع صوت استغاثة شقيق القتيلة، وقد باشرت الجهات الأمنية، واتخذت إجراءاتها على الفور.

وبيَّن الأهالي أن حالة الطفل الذي كان ينام إلى جوار والدته القتيلة في انهيار نفسي ورعب وسط جهود للوقوف معه في حالته، ومحاولة تهدئته مما تعرض له.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة صبيا قد باشرت أمس حادثة مقتل امرأة زوجة مواطن (غير سعودية) داخل غرفة نومها في مشلحة شرقي المحافظة.

ووفقًا لمعلومات، حصلت عليها "سبق"، فقد هرع الجيران على صرخات شقيق المرأة فجر أمس مفيدًا بالعثور عليها مقتولة بعيار ناري في الرأس داخل غرفة نومها بجوار ابنها الذي يبلغ من العمر نحو ست سنوات، وهو نائم.

وبيّنت معلومات الجيران أنه لم يتبين لهم حتى الأربعاء تفاصيل الحادثة، وكيف قُتلت، وما إن كان طرف ما قد أقدم على فعل ذلك، أو هي أقدمت عليه بنفسها.. مبينين أنها كانت تسكن في المنزل مع زوجها وابنها.


ووفقًا للمعلومات، فقد باشرت الأجهزة الأمنية الحادثة، ورفعت البصمات والإجراءات تمهيدًا لكشف ملابساتها.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
12:22 AM

دَخَلَ دائرة الاشتباه.. توقيف زوج "قتيلة مشلحة صبيا" رهن التحقيقات

حالة طفلها الذي كان ينام بجوارها في انهيار نفسي ورعب كبير

A A A
محمد المواسي - جازان
4
10,447

أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة جازان أمس زوج المرأة القتيلة في قريتها بمشلحة بمحافظة صبيا رهن التحقيقات حتى ثبوت الشبهات أو انتفائها عنه؛ وذلك بعدما لقيت الزوجة مصرعها بطلقة في الرأس داخل غرفة نومهما في غموض ما زال يلف القضية.

وكشفت مصادر أن توقيف الزوج جاء لاستكمال التحقيقات حتى ثبات أو انتفاء الشبهات حول مقتلها. ويُنتظر أن تكشف التحقيقات عن تفاصيل الحادثة المؤلمة، وسيناريو وقوعها، بعد استكمال الإجراءات والتحقيقات التي بدأت منذ الصباح الباكر.

وأكد أحد جيران القتيلة أنهم فوجئوا بالحادثة، ولم يتوقعوها.. مبينًا أنه سمع صوت استغاثة شقيق القتيلة، وقد باشرت الجهات الأمنية، واتخذت إجراءاتها على الفور.

وبيَّن الأهالي أن حالة الطفل الذي كان ينام إلى جوار والدته القتيلة في انهيار نفسي ورعب وسط جهود للوقوف معه في حالته، ومحاولة تهدئته مما تعرض له.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة صبيا قد باشرت أمس حادثة مقتل امرأة زوجة مواطن (غير سعودية) داخل غرفة نومها في مشلحة شرقي المحافظة.

ووفقًا لمعلومات، حصلت عليها "سبق"، فقد هرع الجيران على صرخات شقيق المرأة فجر أمس مفيدًا بالعثور عليها مقتولة بعيار ناري في الرأس داخل غرفة نومها بجوار ابنها الذي يبلغ من العمر نحو ست سنوات، وهو نائم.

وبيّنت معلومات الجيران أنه لم يتبين لهم حتى الأربعاء تفاصيل الحادثة، وكيف قُتلت، وما إن كان طرف ما قد أقدم على فعل ذلك، أو هي أقدمت عليه بنفسها.. مبينين أنها كانت تسكن في المنزل مع زوجها وابنها.


ووفقًا للمعلومات، فقد باشرت الأجهزة الأمنية الحادثة، ورفعت البصمات والإجراءات تمهيدًا لكشف ملابساتها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,179
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,675
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,051
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,410

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة