الصين تعلن 121 وفاة و5090 إصابة جديدة بفيروس كورونا
تسجيل 4823 إصابة جديدة بإقليم هوبي و116 حالة وفاة
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إنه تمّ أمس رصد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيس، و121 حالة وفاة جديدة.
وفي وقت سابق، اليوم، أعلن إقليم هوبي، اليوم؛ مركز التفشي في الصين، 4823 إصابة جديدة و116 حالة وفاة في الإقليم.
الصين
فيروس كورونا الجديد
لجنة الصحة الوطنية
الصين تعلن 121 وفاة و5090 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-02-14
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إنه تمّ أمس رصد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيس، و121 حالة وفاة جديدة.
وفي وقت سابق، اليوم، أعلن إقليم هوبي، اليوم؛ مركز التفشي في الصين، 4823 إصابة جديدة و116 حالة وفاة في الإقليم.
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
01:26 PM
الصين تعلن 121 وفاة و5090 إصابة جديدة بفيروس كورونا
تسجيل 4823 إصابة جديدة بإقليم هوبي و116 حالة وفاة
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إنه تمّ أمس رصد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيس، و121 حالة وفاة جديدة.
وفي وقت سابق، اليوم، أعلن إقليم هوبي، اليوم؛ مركز التفشي في الصين، 4823 إصابة جديدة و116 حالة وفاة في الإقليم.