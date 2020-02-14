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الصين تعلن 121 وفاة و5090 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 4823 إصابة جديدة بإقليم هوبي و116 حالة وفاة

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إنه تمّ أمس رصد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيس، و121 حالة وفاة جديدة.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن إقليم هوبي، اليوم؛ مركز التفشي في الصين، 4823 إصابة جديدة و116 حالة وفاة في الإقليم.

الصين فيروس كورونا الجديد لجنة الصحة الوطنية

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الصين تعلن 121 وفاة و5090 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إنه تمّ أمس رصد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيس، و121 حالة وفاة جديدة.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن إقليم هوبي، اليوم؛ مركز التفشي في الصين، 4823 إصابة جديدة و116 حالة وفاة في الإقليم.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
01:26 PM

الصين تعلن 121 وفاة و5090 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 4823 إصابة جديدة بإقليم هوبي و116 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إنه تمّ أمس رصد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيس، و121 حالة وفاة جديدة.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن إقليم هوبي، اليوم؛ مركز التفشي في الصين، 4823 إصابة جديدة و116 حالة وفاة في الإقليم.

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