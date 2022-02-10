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البحرين: مديرية جسر الملك فهد.. عقوبة 10 سنوات لمزوري شهادة فحص كورونا

أكدت السلطات البحرينية أن أي واقعة تزوير في شهادة الفحص المختبري "PCR" الخاص بكشف نتيجة فيروس كورونا، تُعد جريمة يعاقب عليها القانون بشدة.

ووفقًا لتقارير بحرينية، حثت مديرية شرطة جسر الملك فهد بالإدارة العامة لأمن المنافذ بالبحرين، على الالتزام بالقانون، وتقديم شهادة فحص مختبري، صحيحة وقانونية، منوهة بأن أي واقعة تزوير في هذا الشأن، تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وقد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات، كما أن من يقوم بتقديم المساعدة في هذه الجريمة يُعتبر شريكًا في ارتكابها.

فيروس كورونا الجديد البحرين جسر الملك فهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحرين: مديرية جسر الملك فهد.. عقوبة 10 سنوات لمزوري شهادة فحص كورونا
سبق

أكدت السلطات البحرينية أن أي واقعة تزوير في شهادة الفحص المختبري "PCR" الخاص بكشف نتيجة فيروس كورونا، تُعد جريمة يعاقب عليها القانون بشدة.

ووفقًا لتقارير بحرينية، حثت مديرية شرطة جسر الملك فهد بالإدارة العامة لأمن المنافذ بالبحرين، على الالتزام بالقانون، وتقديم شهادة فحص مختبري، صحيحة وقانونية، منوهة بأن أي واقعة تزوير في هذا الشأن، تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وقد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات، كما أن من يقوم بتقديم المساعدة في هذه الجريمة يُعتبر شريكًا في ارتكابها.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
08:49 AM

البحرين: مديرية جسر الملك فهد.. عقوبة 10 سنوات لمزوري شهادة فحص كورونا

A A A
خالد علي - الرياض
0
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أكدت السلطات البحرينية أن أي واقعة تزوير في شهادة الفحص المختبري "PCR" الخاص بكشف نتيجة فيروس كورونا، تُعد جريمة يعاقب عليها القانون بشدة.

ووفقًا لتقارير بحرينية، حثت مديرية شرطة جسر الملك فهد بالإدارة العامة لأمن المنافذ بالبحرين، على الالتزام بالقانون، وتقديم شهادة فحص مختبري، صحيحة وقانونية، منوهة بأن أي واقعة تزوير في هذا الشأن، تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وقد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات، كما أن من يقوم بتقديم المساعدة في هذه الجريمة يُعتبر شريكًا في ارتكابها.

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