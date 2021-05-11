أمير الشمالية يوجّه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وفاة طفل بأحد الألعاب المائية
شدد على سرعة بدء أعمالها والرفع بتوصياتها وإيجاد الحلول لمنع تكرار مثل هذه الحوادث
وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع حادثة وفاة طفل غرقًا في إحدى الألعاب المائية في مجمع "عرعر مول" التجاري.
وشدد على سرعة بدء أعمال اللجنة، والرفع بتوصياتها، وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
أمير منطقة الحدود الشمالية
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز
أمير الشمالية يوجّه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وفاة طفل بأحد الألعاب المائية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-11
وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع حادثة وفاة طفل غرقًا في إحدى الألعاب المائية في مجمع "عرعر مول" التجاري.
وشدد على سرعة بدء أعمال اللجنة، والرفع بتوصياتها، وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
06:18 PM
اخر تعديل
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
08:33 PM
أمير الشمالية يوجّه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وفاة طفل بأحد الألعاب المائية
شدد على سرعة بدء أعمالها والرفع بتوصياتها وإيجاد الحلول لمنع تكرار مثل هذه الحوادث
وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع حادثة وفاة طفل غرقًا في إحدى الألعاب المائية في مجمع "عرعر مول" التجاري.
وشدد على سرعة بدء أعمال اللجنة، والرفع بتوصياتها، وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.