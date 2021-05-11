النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

المحكمة العليا: غدًا الأربعاء المكمل لشهر رمضان .. والخميس هو أول أيام عيد الفطر

أمير الشمالية يوجّه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وفاة طفل بأحد الألعاب المائية

شدد على سرعة بدء أعمالها والرفع بتوصياتها وإيجاد الحلول لمنع تكرار مثل هذه الحوادث

وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع حادثة وفاة طفل غرقًا في إحدى الألعاب المائية في مجمع "عرعر مول" التجاري.

وشدد على سرعة بدء أعمال اللجنة، والرفع بتوصياتها، وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الشمالية يوجّه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وفاة طفل بأحد الألعاب المائية
سبق

وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع حادثة وفاة طفل غرقًا في إحدى الألعاب المائية في مجمع "عرعر مول" التجاري.

وشدد على سرعة بدء أعمال اللجنة، والرفع بتوصياتها، وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
06:18 PM
اخر تعديل
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
08:33 PM

أمير الشمالية يوجّه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وفاة طفل بأحد الألعاب المائية

شدد على سرعة بدء أعمالها والرفع بتوصياتها وإيجاد الحلول لمنع تكرار مثل هذه الحوادث

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
2
3,073

وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع حادثة وفاة طفل غرقًا في إحدى الألعاب المائية في مجمع "عرعر مول" التجاري.

وشدد على سرعة بدء أعمال اللجنة، والرفع بتوصياتها، وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,734
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,151
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,996

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة