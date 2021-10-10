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العراق.. إغلاق صناديق الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية

أنباء عن انخفاض نسبة المشاركة

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن إغلاق صناديق الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية، وسط حديث عن نسب مشاركة منخفضة.

وكتب رئيس الوزراء العراقي على "تويتر" أنه "أتممنا بحمد الله واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة، ووفرنا الإمكانات لإنجاحها، أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات، والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".

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العراق.. إغلاق صناديق الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية
سبق

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن إغلاق صناديق الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية، وسط حديث عن نسب مشاركة منخفضة.

وكتب رئيس الوزراء العراقي على "تويتر" أنه "أتممنا بحمد الله واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة، ووفرنا الإمكانات لإنجاحها، أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات، والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
06:54 PM

العراق.. إغلاق صناديق الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية

أنباء عن انخفاض نسبة المشاركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن إغلاق صناديق الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية، وسط حديث عن نسب مشاركة منخفضة.

وكتب رئيس الوزراء العراقي على "تويتر" أنه "أتممنا بحمد الله واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة، ووفرنا الإمكانات لإنجاحها، أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات، والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".

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