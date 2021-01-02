رصد المصور "مصطفى الصهلولي" مشاهد من فوق قمم جبل منجد بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، تبين جمال أجواء المنطقة الأيام الحالية.
وبيّنت الصور جمال الطبيعة في قمم الجبال التي تعانق السحب والضباب لتشكل مشاهد جمالية ساحرة.
بالصور.. من فوق السحاب.. جمال الطبيعة في جبل "منجد"
شرق منطقة جازان
رصد المصور "مصطفى الصهلولي" مشاهد من فوق قمم جبل منجد بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، تبين جمال أجواء المنطقة الأيام الحالية.
وبيّنت الصور جمال الطبيعة في قمم الجبال التي تعانق السحب والضباب لتشكل مشاهد جمالية ساحرة.
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بالصور.. من فوق السحاب.. جمال الطبيعة في جبل "منجد"محمد المواسي سبق 2021-01-02
رصد المصور "مصطفى الصهلولي" مشاهد من فوق قمم جبل منجد بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، تبين جمال أجواء المنطقة الأيام الحالية.
02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
09:28 PM
بالصور.. من فوق السحاب.. جمال الطبيعة في جبل "منجد"
شرق منطقة جازان
رصد المصور "مصطفى الصهلولي" مشاهد من فوق قمم جبل منجد بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، تبين جمال أجواء المنطقة الأيام الحالية.
وبيّنت الصور جمال الطبيعة في قمم الجبال التي تعانق السحب والضباب لتشكل مشاهد جمالية ساحرة.
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