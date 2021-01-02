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بالصور.. من فوق السحاب.. جمال الطبيعة في جبل "منجد"

شرق منطقة جازان

رصد المصور "مصطفى الصهلولي" مشاهد من فوق قمم جبل منجد بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، تبين جمال أجواء المنطقة الأيام الحالية.

وبيّنت الصور جمال الطبيعة في قمم الجبال التي تعانق السحب والضباب لتشكل مشاهد جمالية ساحرة.

محافظة هروب جبل منجد هروب جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. من فوق السحاب.. جمال الطبيعة في جبل "منجد"
سبق

رصد المصور "مصطفى الصهلولي" مشاهد من فوق قمم جبل منجد بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، تبين جمال أجواء المنطقة الأيام الحالية.

وبيّنت الصور جمال الطبيعة في قمم الجبال التي تعانق السحب والضباب لتشكل مشاهد جمالية ساحرة.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
09:28 PM

بالصور.. من فوق السحاب.. جمال الطبيعة في جبل "منجد"

شرق منطقة جازان

A A A
محمد المواسي - جازان
2
6,331

رصد المصور "مصطفى الصهلولي" مشاهد من فوق قمم جبل منجد بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، تبين جمال أجواء المنطقة الأيام الحالية.

وبيّنت الصور جمال الطبيعة في قمم الجبال التي تعانق السحب والضباب لتشكل مشاهد جمالية ساحرة.

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