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بأمر سامٍ.. تعيين 4 من الأهالي في عضوية مجلس هيئة تطوير منطقة مكة

يقومون بمساعدة الأعضاء في وضع البرامج والأسس لتحقيق أهداف التنمية

صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على تعيين أربعة من أهالي منطقة مكة المكرمة أعضاء بمجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، جاء ذلك، بناء على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتعيين كلٍ من طارق بن عبد الرحمن فقيه والدكتور راشد بن بخيت الغامدي والدكتور هاشم بن بكل حريري ومحمد بن عبد الصمد القرشي أعضاء في مجلس الهيئة من أهالي المنطقة لمدة ثلاث سنوات.


واشتملت لائحة تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن في مادتها الخامسة على تعيين أربعة من أهالي المنطقة بترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة، تتمثل مهامهم في مساعدة أعضاء المجلس في وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.

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بأمر سامٍ.. تعيين 4 من الأهالي في عضوية مجلس هيئة تطوير منطقة مكة
سبق

صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على تعيين أربعة من أهالي منطقة مكة المكرمة أعضاء بمجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، جاء ذلك، بناء على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتعيين كلٍ من طارق بن عبد الرحمن فقيه والدكتور راشد بن بخيت الغامدي والدكتور هاشم بن بكل حريري ومحمد بن عبد الصمد القرشي أعضاء في مجلس الهيئة من أهالي المنطقة لمدة ثلاث سنوات.


واشتملت لائحة تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن في مادتها الخامسة على تعيين أربعة من أهالي المنطقة بترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة، تتمثل مهامهم في مساعدة أعضاء المجلس في وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
12:15 AM

بأمر سامٍ.. تعيين 4 من الأهالي في عضوية مجلس هيئة تطوير منطقة مكة

يقومون بمساعدة الأعضاء في وضع البرامج والأسس لتحقيق أهداف التنمية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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3,735

صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على تعيين أربعة من أهالي منطقة مكة المكرمة أعضاء بمجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، جاء ذلك، بناء على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتعيين كلٍ من طارق بن عبد الرحمن فقيه والدكتور راشد بن بخيت الغامدي والدكتور هاشم بن بكل حريري ومحمد بن عبد الصمد القرشي أعضاء في مجلس الهيئة من أهالي المنطقة لمدة ثلاث سنوات.


واشتملت لائحة تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن في مادتها الخامسة على تعيين أربعة من أهالي المنطقة بترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة، تتمثل مهامهم في مساعدة أعضاء المجلس في وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.

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