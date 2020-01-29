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الدكتور محمد عوجري في ذمة الله

توفي‏ الدكتور محمد عوجري مدير عام ومؤسس صحيفة "خبر عاجل" الإلكترونية.

وسيصلى على الفقيد بعد صلاة العصر اليوم الأربعاء في الحرم المكي قبل الدفن بمقبرة الشرائع.

وتتقدم "سبق" بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي وأهل الفقيد داعية الله له بالرحمة والمغفرة.

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الدكتور محمد عوجري في ذمة الله
سبق

توفي‏ الدكتور محمد عوجري مدير عام ومؤسس صحيفة "خبر عاجل" الإلكترونية.

وسيصلى على الفقيد بعد صلاة العصر اليوم الأربعاء في الحرم المكي قبل الدفن بمقبرة الشرائع.

وتتقدم "سبق" بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي وأهل الفقيد داعية الله له بالرحمة والمغفرة.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
02:52 PM

الدكتور محمد عوجري في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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1,703

توفي‏ الدكتور محمد عوجري مدير عام ومؤسس صحيفة "خبر عاجل" الإلكترونية.

وسيصلى على الفقيد بعد صلاة العصر اليوم الأربعاء في الحرم المكي قبل الدفن بمقبرة الشرائع.

وتتقدم "سبق" بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي وأهل الفقيد داعية الله له بالرحمة والمغفرة.

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