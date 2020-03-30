النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أنباء .. "الهلال" يمدد تعاقده مع الفرنسي "غوميز" لموسم جديد

كشفت مصادر إعلامية قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال عن أن اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز سيستمر مع الفريق للموسم القادم.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال عقب نهاية الموسم الحالي حيث كان قد انضم للفريق في صيف 2018 مدة موسمين.

وأوضحت المصادر الإعلامية عن وجود بند في عقد اللاعب يتيح للنادي تمديد التعاقد معه لموسم إضافي حال موافقة الطرفين.

وكانت تقارير تركية سابقة قد كشفت عن أن مسؤولي غلطة سراي التركي قد ردوا بسلبية على رغبة اللاعب في العودة لصفوف الفريق.

وجاء رد مسؤولي النادي التركي بسبب وجود الكولومبي رادميل فالكاو إضافة إلى رغبتهم في التعاقد مع الإيطالي بالوتيلي.

وقالت تلك التقارير إن مدير أعمال اللاعب تحدث مع بشكتاش لكنّ مسؤولي النادي تخوفوا بسبب مطالب اللاعب المادية المرتفعة إضافة إلى كبر عمره.

الهلال بافيتمبي غوميز

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أنباء .. "الهلال" يمدد تعاقده مع الفرنسي "غوميز" لموسم جديد
سبق

كشفت مصادر إعلامية قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال عن أن اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز سيستمر مع الفريق للموسم القادم.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال عقب نهاية الموسم الحالي حيث كان قد انضم للفريق في صيف 2018 مدة موسمين.

وأوضحت المصادر الإعلامية عن وجود بند في عقد اللاعب يتيح للنادي تمديد التعاقد معه لموسم إضافي حال موافقة الطرفين.

وكانت تقارير تركية سابقة قد كشفت عن أن مسؤولي غلطة سراي التركي قد ردوا بسلبية على رغبة اللاعب في العودة لصفوف الفريق.

وجاء رد مسؤولي النادي التركي بسبب وجود الكولومبي رادميل فالكاو إضافة إلى رغبتهم في التعاقد مع الإيطالي بالوتيلي.

وقالت تلك التقارير إن مدير أعمال اللاعب تحدث مع بشكتاش لكنّ مسؤولي النادي تخوفوا بسبب مطالب اللاعب المادية المرتفعة إضافة إلى كبر عمره.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
01:18 AM

أنباء .. "الهلال" يمدد تعاقده مع الفرنسي "غوميز" لموسم جديد

A A A
محمد السيّد - الرياض
10
8,981

كشفت مصادر إعلامية قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال عن أن اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز سيستمر مع الفريق للموسم القادم.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال عقب نهاية الموسم الحالي حيث كان قد انضم للفريق في صيف 2018 مدة موسمين.

وأوضحت المصادر الإعلامية عن وجود بند في عقد اللاعب يتيح للنادي تمديد التعاقد معه لموسم إضافي حال موافقة الطرفين.

وكانت تقارير تركية سابقة قد كشفت عن أن مسؤولي غلطة سراي التركي قد ردوا بسلبية على رغبة اللاعب في العودة لصفوف الفريق.

وجاء رد مسؤولي النادي التركي بسبب وجود الكولومبي رادميل فالكاو إضافة إلى رغبتهم في التعاقد مع الإيطالي بالوتيلي.

وقالت تلك التقارير إن مدير أعمال اللاعب تحدث مع بشكتاش لكنّ مسؤولي النادي تخوفوا بسبب مطالب اللاعب المادية المرتفعة إضافة إلى كبر عمره.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,726
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,512
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,302
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,748

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة