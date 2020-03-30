أنباء .. "الهلال" يمدد تعاقده مع الفرنسي "غوميز" لموسم جديد

كشفت مصادر إعلامية قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال عن أن اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز سيستمر مع الفريق للموسم القادم.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال عقب نهاية الموسم الحالي حيث كان قد انضم للفريق في صيف 2018 مدة موسمين.

وأوضحت المصادر الإعلامية عن وجود بند في عقد اللاعب يتيح للنادي تمديد التعاقد معه لموسم إضافي حال موافقة الطرفين.

وكانت تقارير تركية سابقة قد كشفت عن أن مسؤولي غلطة سراي التركي قد ردوا بسلبية على رغبة اللاعب في العودة لصفوف الفريق.

وجاء رد مسؤولي النادي التركي بسبب وجود الكولومبي رادميل فالكاو إضافة إلى رغبتهم في التعاقد مع الإيطالي بالوتيلي.

وقالت تلك التقارير إن مدير أعمال اللاعب تحدث مع بشكتاش لكنّ مسؤولي النادي تخوفوا بسبب مطالب اللاعب المادية المرتفعة إضافة إلى كبر عمره.