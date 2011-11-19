الدوري الممتاز للشباب: النصر يهزم الرائد ويتصدر

أقيمت اليوم الاثنين الجولة الثالثة من الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عاماً بإقامة 7 مباريات.

وتمكن الشباب من تحقيق الفوز على الفتح بهدف دون رد، في المباراة التي جرت على رديف ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ليرفع الشباب رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثالث فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة صفر في المركز الرابع عشر.

ونجح القادسية في تحقيق الفوز على ملعبه في الخبر على الاتفاق بهدف دون رد، ليكون هذا هو الانتصار الأول للفريق في الدوري، ورفع أصحاب الأرض رصيدهم بعد هذه المباراة إلى النقطة 3 في المركز التاسع، فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة 4 في المركز الثامن.

وفاز النصر على الرائد بهدفين دون مقابل في المباراة التي احتضنها ملعب نادي النجمة في عنيزة، وأصبح رصيد النصر 9 نقاط في المركز الأول، وتجمد رصيد الرائد عند النقطة 1 في المركز الثالث عشر.

وحقق التعاون الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي شهده ملعب نادي التعاون في بريدة، وبعد المباراة بات رصيد التعاون 6 نقاط في المركز الخامس، واستمر رصيد الهلال عند النقطة 6 في المركز الرابع.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة الأنصار والاتحاد والتي جرت على ملعب الأول في المدينة المنورة، رصيد الأنصار بعد هذه المباراة أصبح 5 نقاط في المركز السادس، ورصيد الاتحاد أصبح 7 نقاط في المركز الثاني.

وتعادل الوحدة مع الطائي بهدف في كل شبكة في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الوحدة في مكة المكرمة، ليرفع الوحدة رصيده إلى النقطة 2 في المركز الحادي عشر والطائي يرفع رصيده إلى النقطة 5 في المركز السابع.

وفاز أحد على الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جرى على ملعب الأول في المدينة المنورة، ورفع أحد رصيده إلى النقطة 3 في المركز العاشر بعد أن حقق أول انتصار في الدوري وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 1 في المركز الثاني عشر.