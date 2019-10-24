النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النصر يستضيف الأهلي في المواجهة الأقوى.. في الجولة الثالثة لدوري السلة

تنطلق غدًا الجمعة منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة السلة بثلاث مواجهات.

في الأحساء يستضيف الفتح نظيره الهلال على صالة الفتح الساعة 4،00 عصرًا، ويرغب الأول الاستمرار بدون خسارة والمنافسة على الصدارة، بينما الثاني يبحث عن أول فوز له، بعد خسارتين سابقتين.

وفي جدة يستضيف الاتحاد نظيره الشروق عند الساعة 4.00 عصرًا، ويسعى الاتحاد إلى الاستمرار في المنافسة بعد فوزين سابقين، بينما يبحث الشروق عن أول فوز له في مشاركته بعد صعوده لدوري الممتاز.

وفي الرياض يستضيف النصر نظيره الأهلي عند الساعة 4.00 عصرًا، وتعد المواجهة الأقوى في الدوري، ويرغب الأول الاستمرار في عروضه القوية والاستمرار في الصدارة، بينما الأهلي ما زال يبحث عن أول فوز له في الدوري.

كرة السلة الدوري الممتاز لكرة السلة الهلال الفتح الاتحاد الشروق النصر الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
النصر يستضيف الأهلي في المواجهة الأقوى.. في الجولة الثالثة لدوري السلة
سبق

تنطلق غدًا الجمعة منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة السلة بثلاث مواجهات.

في الأحساء يستضيف الفتح نظيره الهلال على صالة الفتح الساعة 4،00 عصرًا، ويرغب الأول الاستمرار بدون خسارة والمنافسة على الصدارة، بينما الثاني يبحث عن أول فوز له، بعد خسارتين سابقتين.

وفي جدة يستضيف الاتحاد نظيره الشروق عند الساعة 4.00 عصرًا، ويسعى الاتحاد إلى الاستمرار في المنافسة بعد فوزين سابقين، بينما يبحث الشروق عن أول فوز له في مشاركته بعد صعوده لدوري الممتاز.

وفي الرياض يستضيف النصر نظيره الأهلي عند الساعة 4.00 عصرًا، وتعد المواجهة الأقوى في الدوري، ويرغب الأول الاستمرار في عروضه القوية والاستمرار في الصدارة، بينما الأهلي ما زال يبحث عن أول فوز له في الدوري.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
09:40 PM

النصر يستضيف الأهلي في المواجهة الأقوى.. في الجولة الثالثة لدوري السلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
204

تنطلق غدًا الجمعة منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة السلة بثلاث مواجهات.

في الأحساء يستضيف الفتح نظيره الهلال على صالة الفتح الساعة 4،00 عصرًا، ويرغب الأول الاستمرار بدون خسارة والمنافسة على الصدارة، بينما الثاني يبحث عن أول فوز له، بعد خسارتين سابقتين.

وفي جدة يستضيف الاتحاد نظيره الشروق عند الساعة 4.00 عصرًا، ويسعى الاتحاد إلى الاستمرار في المنافسة بعد فوزين سابقين، بينما يبحث الشروق عن أول فوز له في مشاركته بعد صعوده لدوري الممتاز.

وفي الرياض يستضيف النصر نظيره الأهلي عند الساعة 4.00 عصرًا، وتعد المواجهة الأقوى في الدوري، ويرغب الأول الاستمرار في عروضه القوية والاستمرار في الصدارة، بينما الأهلي ما زال يبحث عن أول فوز له في الدوري.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,576
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,055
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,180
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,996

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة