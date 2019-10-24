النصر يستضيف الأهلي في المواجهة الأقوى.. في الجولة الثالثة لدوري السلة

تنطلق غدًا الجمعة منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة السلة بثلاث مواجهات.

في الأحساء يستضيف الفتح نظيره الهلال على صالة الفتح الساعة 4،00 عصرًا، ويرغب الأول الاستمرار بدون خسارة والمنافسة على الصدارة، بينما الثاني يبحث عن أول فوز له، بعد خسارتين سابقتين.

وفي جدة يستضيف الاتحاد نظيره الشروق عند الساعة 4.00 عصرًا، ويسعى الاتحاد إلى الاستمرار في المنافسة بعد فوزين سابقين، بينما يبحث الشروق عن أول فوز له في مشاركته بعد صعوده لدوري الممتاز.

وفي الرياض يستضيف النصر نظيره الأهلي عند الساعة 4.00 عصرًا، وتعد المواجهة الأقوى في الدوري، ويرغب الأول الاستمرار في عروضه القوية والاستمرار في الصدارة، بينما الأهلي ما زال يبحث عن أول فوز له في الدوري.