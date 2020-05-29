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"سيسد" لتعليم القيادة للنساء بالطائف تعلن استمرار تعليق العمل مؤقتًا

قالت إنها ستعمل على إعادة الجدولة وتطبيق التباعد الاجتماعي بالمدرسة

أعلنت مدرسة سيسد لتعليم القيادة للنساء بالطائف، الخميس، عن استمرارية تعليق الدراسة مؤقتًا حتى إشعار آخر.

وفي التفاصيل، قالت المدرسة: نظرًا لكثرة الاستفسارات بخصوص العودة للعمل نود التوضيح أن مدرسة سيسد لتعليم القيادة تم تعليق العمل بها بأمر من الإدارة العامة للمرور، ولا يمكن فتح المدرسة إلا بموافقة المرور.

وأضافت: جارٍ التواصل مع إدارة المرور وخلال هذه الفترة سوف نقوم على عمل الإجراءات الاحترازية في المدرسة من تعقيم وتوريد المعقمات والكمامات وإعادة الجدولة وتطبيق نظام التباعد الاجتماعي داخل المدرسة والسيارات.

وأشارت المدرسة المخصصة لتعليم القيادة للنساء بالطائف إلى أنها تواصلت مع إدارة المرور لإعادة فتح المدرسة وبانتظار الرد، لافتةً إلى أنها ستقوم بإبلاغ الجميع بموعد العودة للعمل.

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"سيسد" لتعليم القيادة للنساء بالطائف تعلن استمرار تعليق العمل مؤقتًا
سبق

أعلنت مدرسة سيسد لتعليم القيادة للنساء بالطائف، الخميس، عن استمرارية تعليق الدراسة مؤقتًا حتى إشعار آخر.

وفي التفاصيل، قالت المدرسة: نظرًا لكثرة الاستفسارات بخصوص العودة للعمل نود التوضيح أن مدرسة سيسد لتعليم القيادة تم تعليق العمل بها بأمر من الإدارة العامة للمرور، ولا يمكن فتح المدرسة إلا بموافقة المرور.

وأضافت: جارٍ التواصل مع إدارة المرور وخلال هذه الفترة سوف نقوم على عمل الإجراءات الاحترازية في المدرسة من تعقيم وتوريد المعقمات والكمامات وإعادة الجدولة وتطبيق نظام التباعد الاجتماعي داخل المدرسة والسيارات.

وأشارت المدرسة المخصصة لتعليم القيادة للنساء بالطائف إلى أنها تواصلت مع إدارة المرور لإعادة فتح المدرسة وبانتظار الرد، لافتةً إلى أنها ستقوم بإبلاغ الجميع بموعد العودة للعمل.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
01:34 AM

"سيسد" لتعليم القيادة للنساء بالطائف تعلن استمرار تعليق العمل مؤقتًا

قالت إنها ستعمل على إعادة الجدولة وتطبيق التباعد الاجتماعي بالمدرسة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,031

أعلنت مدرسة سيسد لتعليم القيادة للنساء بالطائف، الخميس، عن استمرارية تعليق الدراسة مؤقتًا حتى إشعار آخر.

وفي التفاصيل، قالت المدرسة: نظرًا لكثرة الاستفسارات بخصوص العودة للعمل نود التوضيح أن مدرسة سيسد لتعليم القيادة تم تعليق العمل بها بأمر من الإدارة العامة للمرور، ولا يمكن فتح المدرسة إلا بموافقة المرور.

وأضافت: جارٍ التواصل مع إدارة المرور وخلال هذه الفترة سوف نقوم على عمل الإجراءات الاحترازية في المدرسة من تعقيم وتوريد المعقمات والكمامات وإعادة الجدولة وتطبيق نظام التباعد الاجتماعي داخل المدرسة والسيارات.

وأشارت المدرسة المخصصة لتعليم القيادة للنساء بالطائف إلى أنها تواصلت مع إدارة المرور لإعادة فتح المدرسة وبانتظار الرد، لافتةً إلى أنها ستقوم بإبلاغ الجميع بموعد العودة للعمل.

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