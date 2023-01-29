النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بعاملين بمنشأة تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية

رغم الهدنة.. النظام السوري يقتل 10 في قصف على إدلب

عدد الضحايا هو الأعلى في المدينة منذ شهور

أودى قصف للنظام السوري بحياة أكثر من عشرة أشخاص، اليوم (الثلاثاء)؛ في آخر جيب للمعارضين في شمال غرب سوريا، حيث اتفقت روسيا وتركيا على هدنة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب ما ذكر مسعفون والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح "المرصد"، وفقاً لـ"رويترز"، أن عدد قتلى اليوم هو الأعلى في شمال غرب البلاد منذ شهور.


وأثارت سيطرة الجماعات المتشددة على أغلب أراضي إدلب والمناطق المحيطة بها في شمال غرب سوريا الشكوك، بشأن مصير اتفاق جرى التوصل إليه العام الماضي بين روسيا حليفة دمشق وتركيا حليفة المعارضين على إقرار السلام في شمال غرب سوريا.

واستمرت الاشتباكات بما فيها القصف حول الخطوط الأمامية، أغلب الوقت منذ التوصل للاتفاق لكن لم يسيطر أي جانب على أراض جديدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رغم الهدنة.. النظام السوري يقتل 10 في قصف على إدلب
سبق

أودى قصف للنظام السوري بحياة أكثر من عشرة أشخاص، اليوم (الثلاثاء)؛ في آخر جيب للمعارضين في شمال غرب سوريا، حيث اتفقت روسيا وتركيا على هدنة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب ما ذكر مسعفون والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح "المرصد"، وفقاً لـ"رويترز"، أن عدد قتلى اليوم هو الأعلى في شمال غرب البلاد منذ شهور.


وأثارت سيطرة الجماعات المتشددة على أغلب أراضي إدلب والمناطق المحيطة بها في شمال غرب سوريا الشكوك، بشأن مصير اتفاق جرى التوصل إليه العام الماضي بين روسيا حليفة دمشق وتركيا حليفة المعارضين على إقرار السلام في شمال غرب سوريا.

واستمرت الاشتباكات بما فيها القصف حول الخطوط الأمامية، أغلب الوقت منذ التوصل للاتفاق لكن لم يسيطر أي جانب على أراض جديدة.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
08:55 PM

رغم الهدنة.. النظام السوري يقتل 10 في قصف على إدلب

عدد الضحايا هو الأعلى في المدينة منذ شهور

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
877

أودى قصف للنظام السوري بحياة أكثر من عشرة أشخاص، اليوم (الثلاثاء)؛ في آخر جيب للمعارضين في شمال غرب سوريا، حيث اتفقت روسيا وتركيا على هدنة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب ما ذكر مسعفون والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح "المرصد"، وفقاً لـ"رويترز"، أن عدد قتلى اليوم هو الأعلى في شمال غرب البلاد منذ شهور.


وأثارت سيطرة الجماعات المتشددة على أغلب أراضي إدلب والمناطق المحيطة بها في شمال غرب سوريا الشكوك، بشأن مصير اتفاق جرى التوصل إليه العام الماضي بين روسيا حليفة دمشق وتركيا حليفة المعارضين على إقرار السلام في شمال غرب سوريا.

واستمرت الاشتباكات بما فيها القصف حول الخطوط الأمامية، أغلب الوقت منذ التوصل للاتفاق لكن لم يسيطر أي جانب على أراض جديدة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
16,077
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,743
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,700
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,706

كاريكاتير

وزير السمك الكوري يستقبل تميم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة