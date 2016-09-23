المؤسسة العامة للحبوب.. أكبر الطاقات التخزينية في الشرق الأوسط

بإضافة طاقات بنحو 900 ألف طن خلال الفترة من 2015 إلى 2021

تُعد المؤسسة العامة للحبوب أحد القطاعات التي أولتها القيادة الرشيدة -أيدها الله- الرعاية والاهتمام؛ لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية في دعم الأمن الغذائي؛ حيث رفعت المؤسسة طاقاتها التخزينية لتصبح أكبر الطاقات التخزينية للحبوب في الشرق الأوسط، بإضافة طاقات بنحو (900) ألف طن خلال الفترة من 2015 إلى 2021، وبتكاليف إجمالية بلغت أكثر من (2.5) مليار ريال، ليصل إجمالي طاقات المؤسسة التخزينية إلى نحو (3.5) ملايين طن، موزعة على 15 فرعًا في مناطق المملكة.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أنه انطلاقًا من برامج وخطط ومستهدفات رؤية المملكة 2030، تم تخصيص قطاع المطاحن بالكامل، الذي يهدف إلى المواءمة بين متطلبات الأمن الغذائي وجودة المنتجات وتجربة المستهلك؛ حيث تم استكمال تخصيص القطاع ببيع شركات المطاحن الأربع. وستنعكس هذه الخطوة -بإذن الله- على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال تحسين الأداء وتطوير صناعة الدقيق ومشتقات القمح الأخرى وتقديم المنتجات الجديدة.