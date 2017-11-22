النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدعوة والإرشاد" بعريعرة تنظم ملتقى "حماية جناب التوحيد"

لرفع وعي الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم

نظمت جمعية الدعوة والإرشـاد وتوعية الجاليات بعريعرة، ملتقى "حماية جناب التوحيد".

تضمن الملتقى عددًا من المحاضرات والكلمات التوجيهية واللقاءات العملية، شملت جميع المراكز والهجر والقرى التابعة لنطاق الجمعية.

شارك في الفعالية جمع من المشايخ وطلبة العلم من جميع مناطق المملكة الذين أعجبوا بالتنظيم والإعداد المميز، وكذلك أشادوا بجهود الجمعية المميزة في نشر العقيدة الصحيحة والتحذير من الشركات والبدع والأحزاب والتنظيمات الضالة.

علمًا أن الملتقى قد حضره جمع غفير من داخل المنطقة الشرقية وخارجها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بعريعرة، الشيخ عبدالرحمن آل عاصي، أن هذا الملتقى سيكون ضمن سلسلة تشمل مواضيع كثيرة تهدف إلى رفع وعي الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

وقال إن الجمعية تسير وفق خطط مدروسة، تستهدف مشاركة جميع أطياف المجتمع في أنشطتها سواء كانت الحضورية أو "عن بعد"، سائلاً الله تعالى، أن يديم نعمة الأمن والأمان في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الدعوة والإرشاد" بعريعرة تنظم ملتقى "حماية جناب التوحيد"
سبق

نظمت جمعية الدعوة والإرشـاد وتوعية الجاليات بعريعرة، ملتقى "حماية جناب التوحيد".

تضمن الملتقى عددًا من المحاضرات والكلمات التوجيهية واللقاءات العملية، شملت جميع المراكز والهجر والقرى التابعة لنطاق الجمعية.

شارك في الفعالية جمع من المشايخ وطلبة العلم من جميع مناطق المملكة الذين أعجبوا بالتنظيم والإعداد المميز، وكذلك أشادوا بجهود الجمعية المميزة في نشر العقيدة الصحيحة والتحذير من الشركات والبدع والأحزاب والتنظيمات الضالة.

علمًا أن الملتقى قد حضره جمع غفير من داخل المنطقة الشرقية وخارجها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بعريعرة، الشيخ عبدالرحمن آل عاصي، أن هذا الملتقى سيكون ضمن سلسلة تشمل مواضيع كثيرة تهدف إلى رفع وعي الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

وقال إن الجمعية تسير وفق خطط مدروسة، تستهدف مشاركة جميع أطياف المجتمع في أنشطتها سواء كانت الحضورية أو "عن بعد"، سائلاً الله تعالى، أن يديم نعمة الأمن والأمان في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
05:10 PM

"الدعوة والإرشاد" بعريعرة تنظم ملتقى "حماية جناب التوحيد"

لرفع وعي الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
79

نظمت جمعية الدعوة والإرشـاد وتوعية الجاليات بعريعرة، ملتقى "حماية جناب التوحيد".

تضمن الملتقى عددًا من المحاضرات والكلمات التوجيهية واللقاءات العملية، شملت جميع المراكز والهجر والقرى التابعة لنطاق الجمعية.

شارك في الفعالية جمع من المشايخ وطلبة العلم من جميع مناطق المملكة الذين أعجبوا بالتنظيم والإعداد المميز، وكذلك أشادوا بجهود الجمعية المميزة في نشر العقيدة الصحيحة والتحذير من الشركات والبدع والأحزاب والتنظيمات الضالة.

علمًا أن الملتقى قد حضره جمع غفير من داخل المنطقة الشرقية وخارجها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بعريعرة، الشيخ عبدالرحمن آل عاصي، أن هذا الملتقى سيكون ضمن سلسلة تشمل مواضيع كثيرة تهدف إلى رفع وعي الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

وقال إن الجمعية تسير وفق خطط مدروسة، تستهدف مشاركة جميع أطياف المجتمع في أنشطتها سواء كانت الحضورية أو "عن بعد"، سائلاً الله تعالى، أن يديم نعمة الأمن والأمان في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,757
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,288
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,222
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,261

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة