النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب في الخُبر يعيد الحركة لـ"سبعيني" مُقعَد

كان قد عانى من خشونة حادة واحتكاك وتقوس في الركبتين اليمنى واليسرى

بفضل الله أعاد فريق طبي متخصص في جراحة العظام، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، القدرة على الحركة والمشي، لرجل "سبعيني" عانى من خشونة حادة واحتكاك وتقوس في الركبتين اليمنى واليسرى، بعد خضوعه لجراحتين منفصلتين لاستبدال مفاصل الركبتين، وتقويم التقوس الحاصل للساقين.

ذكر ذلك الدكتور محمد السكيك استشاري جراحة العظام والكسور رئيس الفريق الطبي المعالج، والذي قال إن الحالة راجعت مستشفى د.سليمان الحبيب على كرسي متحرك، شاكيًا من عدم القدرة على التحرك، وحزمة أعراض بالركبتين أبرزها الآلام الحادة وفقدان القدرة على النوم بشكل طبيعي والأرق بسببها، وضعف وتصلب العضلات المحيطة بها، وارتفاع درجة الحرارة، وتصلب وتيبس المفصل.

وبعد الفحص الطبي المبدئي، خضع المريض للتصوير الإشعاعي الذي أكدت نتائجه وجود خشونة حادة في مفصل الركبتين، بعد تآكل الغضاريف التي تحيط بها وتحميها من الاحتكاك بشكل مباشر مع بعضها، وسَبَّبَ كل ذلك تقوسًا شديدًا في الركبة.

واستطرد الدكتور السكيك قائلًا: بعد استكمال الفحوصات الطبية واتخاذ الترتيبات اللازمة؛ أجريت للمريض عمليتان لاستبدال مفاصل الركبة، واستغرقت كل عملية نحو ساعة ونصفًا؛ الأولى أجريت في القدم اليسرى وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح التام، وطرأ بعدها تحسن كبير على حالة المريض؛ الأمر الذي حَفّزه على المطالبة بالإسراع في إجراء العملية الثانية، التي أجريت بالفعل وكانت هي الأخرى بفضل الله ناجحة بكل المقاييس؛ حيث زال التقوس واستعاد القدمان شكلهما الطبيعي، كما أن المريض تخلص من الآلام وغيرها من الأعراض الحادة التي كانت تقض مضجعه، وتنغص حياته، إضافة إلى أنه استعاد قدرته الكاملة على الحركة؛ حيث غادر المستشفى إلى منزله مشيًا على قدميه وبحالة صحية جيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب في الخُبر يعيد الحركة لـ"سبعيني" مُقعَد
سبق

بفضل الله أعاد فريق طبي متخصص في جراحة العظام، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، القدرة على الحركة والمشي، لرجل "سبعيني" عانى من خشونة حادة واحتكاك وتقوس في الركبتين اليمنى واليسرى، بعد خضوعه لجراحتين منفصلتين لاستبدال مفاصل الركبتين، وتقويم التقوس الحاصل للساقين.

ذكر ذلك الدكتور محمد السكيك استشاري جراحة العظام والكسور رئيس الفريق الطبي المعالج، والذي قال إن الحالة راجعت مستشفى د.سليمان الحبيب على كرسي متحرك، شاكيًا من عدم القدرة على التحرك، وحزمة أعراض بالركبتين أبرزها الآلام الحادة وفقدان القدرة على النوم بشكل طبيعي والأرق بسببها، وضعف وتصلب العضلات المحيطة بها، وارتفاع درجة الحرارة، وتصلب وتيبس المفصل.

وبعد الفحص الطبي المبدئي، خضع المريض للتصوير الإشعاعي الذي أكدت نتائجه وجود خشونة حادة في مفصل الركبتين، بعد تآكل الغضاريف التي تحيط بها وتحميها من الاحتكاك بشكل مباشر مع بعضها، وسَبَّبَ كل ذلك تقوسًا شديدًا في الركبة.

واستطرد الدكتور السكيك قائلًا: بعد استكمال الفحوصات الطبية واتخاذ الترتيبات اللازمة؛ أجريت للمريض عمليتان لاستبدال مفاصل الركبة، واستغرقت كل عملية نحو ساعة ونصفًا؛ الأولى أجريت في القدم اليسرى وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح التام، وطرأ بعدها تحسن كبير على حالة المريض؛ الأمر الذي حَفّزه على المطالبة بالإسراع في إجراء العملية الثانية، التي أجريت بالفعل وكانت هي الأخرى بفضل الله ناجحة بكل المقاييس؛ حيث زال التقوس واستعاد القدمان شكلهما الطبيعي، كما أن المريض تخلص من الآلام وغيرها من الأعراض الحادة التي كانت تقض مضجعه، وتنغص حياته، إضافة إلى أنه استعاد قدرته الكاملة على الحركة؛ حيث غادر المستشفى إلى منزله مشيًا على قدميه وبحالة صحية جيدة.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
08:31 AM

فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب في الخُبر يعيد الحركة لـ"سبعيني" مُقعَد

كان قد عانى من خشونة حادة واحتكاك وتقوس في الركبتين اليمنى واليسرى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
0
148

بفضل الله أعاد فريق طبي متخصص في جراحة العظام، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، القدرة على الحركة والمشي، لرجل "سبعيني" عانى من خشونة حادة واحتكاك وتقوس في الركبتين اليمنى واليسرى، بعد خضوعه لجراحتين منفصلتين لاستبدال مفاصل الركبتين، وتقويم التقوس الحاصل للساقين.

ذكر ذلك الدكتور محمد السكيك استشاري جراحة العظام والكسور رئيس الفريق الطبي المعالج، والذي قال إن الحالة راجعت مستشفى د.سليمان الحبيب على كرسي متحرك، شاكيًا من عدم القدرة على التحرك، وحزمة أعراض بالركبتين أبرزها الآلام الحادة وفقدان القدرة على النوم بشكل طبيعي والأرق بسببها، وضعف وتصلب العضلات المحيطة بها، وارتفاع درجة الحرارة، وتصلب وتيبس المفصل.

وبعد الفحص الطبي المبدئي، خضع المريض للتصوير الإشعاعي الذي أكدت نتائجه وجود خشونة حادة في مفصل الركبتين، بعد تآكل الغضاريف التي تحيط بها وتحميها من الاحتكاك بشكل مباشر مع بعضها، وسَبَّبَ كل ذلك تقوسًا شديدًا في الركبة.

واستطرد الدكتور السكيك قائلًا: بعد استكمال الفحوصات الطبية واتخاذ الترتيبات اللازمة؛ أجريت للمريض عمليتان لاستبدال مفاصل الركبة، واستغرقت كل عملية نحو ساعة ونصفًا؛ الأولى أجريت في القدم اليسرى وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح التام، وطرأ بعدها تحسن كبير على حالة المريض؛ الأمر الذي حَفّزه على المطالبة بالإسراع في إجراء العملية الثانية، التي أجريت بالفعل وكانت هي الأخرى بفضل الله ناجحة بكل المقاييس؛ حيث زال التقوس واستعاد القدمان شكلهما الطبيعي، كما أن المريض تخلص من الآلام وغيرها من الأعراض الحادة التي كانت تقض مضجعه، وتنغص حياته، إضافة إلى أنه استعاد قدرته الكاملة على الحركة؛ حيث غادر المستشفى إلى منزله مشيًا على قدميه وبحالة صحية جيدة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,567
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,766
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,475
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,416

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة