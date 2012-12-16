فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب في الخُبر يعيد الحركة لـ"سبعيني" مُقعَد

كان قد عانى من خشونة حادة واحتكاك وتقوس في الركبتين اليمنى واليسرى

بفضل الله أعاد فريق طبي متخصص في جراحة العظام، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، القدرة على الحركة والمشي، لرجل "سبعيني" عانى من خشونة حادة واحتكاك وتقوس في الركبتين اليمنى واليسرى، بعد خضوعه لجراحتين منفصلتين لاستبدال مفاصل الركبتين، وتقويم التقوس الحاصل للساقين.

ذكر ذلك الدكتور محمد السكيك استشاري جراحة العظام والكسور رئيس الفريق الطبي المعالج، والذي قال إن الحالة راجعت مستشفى د.سليمان الحبيب على كرسي متحرك، شاكيًا من عدم القدرة على التحرك، وحزمة أعراض بالركبتين أبرزها الآلام الحادة وفقدان القدرة على النوم بشكل طبيعي والأرق بسببها، وضعف وتصلب العضلات المحيطة بها، وارتفاع درجة الحرارة، وتصلب وتيبس المفصل.

وبعد الفحص الطبي المبدئي، خضع المريض للتصوير الإشعاعي الذي أكدت نتائجه وجود خشونة حادة في مفصل الركبتين، بعد تآكل الغضاريف التي تحيط بها وتحميها من الاحتكاك بشكل مباشر مع بعضها، وسَبَّبَ كل ذلك تقوسًا شديدًا في الركبة.

واستطرد الدكتور السكيك قائلًا: بعد استكمال الفحوصات الطبية واتخاذ الترتيبات اللازمة؛ أجريت للمريض عمليتان لاستبدال مفاصل الركبة، واستغرقت كل عملية نحو ساعة ونصفًا؛ الأولى أجريت في القدم اليسرى وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح التام، وطرأ بعدها تحسن كبير على حالة المريض؛ الأمر الذي حَفّزه على المطالبة بالإسراع في إجراء العملية الثانية، التي أجريت بالفعل وكانت هي الأخرى بفضل الله ناجحة بكل المقاييس؛ حيث زال التقوس واستعاد القدمان شكلهما الطبيعي، كما أن المريض تخلص من الآلام وغيرها من الأعراض الحادة التي كانت تقض مضجعه، وتنغص حياته، إضافة إلى أنه استعاد قدرته الكاملة على الحركة؛ حيث غادر المستشفى إلى منزله مشيًا على قدميه وبحالة صحية جيدة.