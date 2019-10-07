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مواجهات هادئة في قرعة كأس الملك.. تعرّف عليها

إقامة مباريات دور 64 خلال شهر نوفمبر المقبل

سحبت صباح اليوم، قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي وضعت بطل النسخة الماضية (فريق التعاون) في مواجهة فريق اللواء.

وستقام مباريات هذا الدور خلال الفترة من 3 وحتى 10 نوفمبر.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

- عفيف vs النصر

- الاتحاد vs الرياض

- طبرجل vs الشباب

- الأهلي vs الجندل

- وج vs الفيصلي

- الحزم vs الدرع

- التقدم vs الاتفاق

- عكاظ vs الفيحاء

- الشرق vs الوحدة

- الانتصار vs الفتح

- التعاون vs اللواء

- الحجاز vs ضمك

- الهلال vs عرعر

- القيصومة vs أبها

- الشعلة vs الصقور

- الساحل vs أحد

- هجر vs الرائد

- الجبيل vs العدالة

- الجبلين vs الثقبة

- القادسية vs الروضة

- العربي vs الباطن

- نجران vs الخلود

- المجزل vs طويق

- الصفا vs الكوكب

- الأنصار vs البكيرية

- النهضة vs الأخدود

- جدة vs حطين

- الجيل vs الأنوار

- الطائي vs الوشم

- النجوم vs العروبة

- العين vs السد

- الدرعية vs الخليج

قرعة كأس الملك دور ال64 بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مواجهات هادئة في قرعة كأس الملك.. تعرّف عليها
سبق

سحبت صباح اليوم، قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي وضعت بطل النسخة الماضية (فريق التعاون) في مواجهة فريق اللواء.

وستقام مباريات هذا الدور خلال الفترة من 3 وحتى 10 نوفمبر.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

- عفيف vs النصر

- الاتحاد vs الرياض

- طبرجل vs الشباب

- الأهلي vs الجندل

- وج vs الفيصلي

- الحزم vs الدرع

- التقدم vs الاتفاق

- عكاظ vs الفيحاء

- الشرق vs الوحدة

- الانتصار vs الفتح

- التعاون vs اللواء

- الحجاز vs ضمك

- الهلال vs عرعر

- القيصومة vs أبها

- الشعلة vs الصقور

- الساحل vs أحد

- هجر vs الرائد

- الجبيل vs العدالة

- الجبلين vs الثقبة

- القادسية vs الروضة

- العربي vs الباطن

- نجران vs الخلود

- المجزل vs طويق

- الصفا vs الكوكب

- الأنصار vs البكيرية

- النهضة vs الأخدود

- جدة vs حطين

- الجيل vs الأنوار

- الطائي vs الوشم

- النجوم vs العروبة

- العين vs السد

- الدرعية vs الخليج

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
12:43 PM

مواجهات هادئة في قرعة كأس الملك.. تعرّف عليها

إقامة مباريات دور 64 خلال شهر نوفمبر المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,353

سحبت صباح اليوم، قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي وضعت بطل النسخة الماضية (فريق التعاون) في مواجهة فريق اللواء.

وستقام مباريات هذا الدور خلال الفترة من 3 وحتى 10 نوفمبر.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

- عفيف vs النصر

- الاتحاد vs الرياض

- طبرجل vs الشباب

- الأهلي vs الجندل

- وج vs الفيصلي

- الحزم vs الدرع

- التقدم vs الاتفاق

- عكاظ vs الفيحاء

- الشرق vs الوحدة

- الانتصار vs الفتح

- التعاون vs اللواء

- الحجاز vs ضمك

- الهلال vs عرعر

- القيصومة vs أبها

- الشعلة vs الصقور

- الساحل vs أحد

- هجر vs الرائد

- الجبيل vs العدالة

- الجبلين vs الثقبة

- القادسية vs الروضة

- العربي vs الباطن

- نجران vs الخلود

- المجزل vs طويق

- الصفا vs الكوكب

- الأنصار vs البكيرية

- النهضة vs الأخدود

- جدة vs حطين

- الجيل vs الأنوار

- الطائي vs الوشم

- النجوم vs العروبة

- العين vs السد

- الدرعية vs الخليج

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,679
10 مليارات ..

10 مليارات ..

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