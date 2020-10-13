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"الفيصل" يطلع على مشاركة جامعة المؤسس في ملتقى مكة الثقافي

تقيم حلقات نقاش "عن بُعد" تركز على موضوعات التقنيات الحديثة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي وعدد من مسؤولي الجامعة.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء على شرح عن مشاركة جامعة الملك عبدالعزيز في ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، والتي تتمحور في تقديم الدراسات والبحوث الخاصة بالجوانب التقنية، بالإضافة إلى تسخير قدراتها التقنية بما يعزز مشاركتها في الملتقى.

وتعمل جامعة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع ملتقى مكة الثقافي على إقامة حلقات نقاش "عن بُعد" تركز على موضوعات التقنيات الحديثة وتُبرز أهميتها إلى جانب تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لكافة شرائح المجتمع تعزز قيم استخدام التقنية.

خالد الفيصل

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"الفيصل" يطلع على مشاركة جامعة المؤسس في ملتقى مكة الثقافي
سبق

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي وعدد من مسؤولي الجامعة.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء على شرح عن مشاركة جامعة الملك عبدالعزيز في ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، والتي تتمحور في تقديم الدراسات والبحوث الخاصة بالجوانب التقنية، بالإضافة إلى تسخير قدراتها التقنية بما يعزز مشاركتها في الملتقى.

وتعمل جامعة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع ملتقى مكة الثقافي على إقامة حلقات نقاش "عن بُعد" تركز على موضوعات التقنيات الحديثة وتُبرز أهميتها إلى جانب تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لكافة شرائح المجتمع تعزز قيم استخدام التقنية.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
02:34 PM

"الفيصل" يطلع على مشاركة جامعة المؤسس في ملتقى مكة الثقافي

تقيم حلقات نقاش "عن بُعد" تركز على موضوعات التقنيات الحديثة

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عبدالله الراجحي - جدة
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رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي وعدد من مسؤولي الجامعة.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء على شرح عن مشاركة جامعة الملك عبدالعزيز في ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، والتي تتمحور في تقديم الدراسات والبحوث الخاصة بالجوانب التقنية، بالإضافة إلى تسخير قدراتها التقنية بما يعزز مشاركتها في الملتقى.

وتعمل جامعة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع ملتقى مكة الثقافي على إقامة حلقات نقاش "عن بُعد" تركز على موضوعات التقنيات الحديثة وتُبرز أهميتها إلى جانب تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لكافة شرائح المجتمع تعزز قيم استخدام التقنية.

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