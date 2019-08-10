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اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

المالكي: التحالف يتخذ كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.

وفي وقت سابق، كان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، قد أوضح أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، إطلاق الطائرات بدون طيار، مصيرها الفشل بفضل الله، ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيهها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل؛ يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها؛ مؤكدًا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.

وفي وقت سابق، كان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، قد أوضح أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، إطلاق الطائرات بدون طيار، مصيرها الفشل بفضل الله، ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيهها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل؛ يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها؛ مؤكدًا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
10:17 AM

اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

المالكي: التحالف يتخذ كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.

وفي وقت سابق، كان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، قد أوضح أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، إطلاق الطائرات بدون طيار، مصيرها الفشل بفضل الله، ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيهها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل؛ يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها؛ مؤكدًا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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