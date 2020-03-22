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البحرين: وفاة مواطنة مصابة بفيروس "كورونا"

بعد عودتها من إيران ضمن خطة الإجلاء

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 51 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية مزمنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس "كورونا" (COVID-19)، كانت تخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها من إيران إلى البحرين ضمن خطة الإجلاء.

وأوضحت الوزارة أن المتوفاة حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفية بشكل مستمر.

فيروس كورونا الجديد

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البحرين: وفاة مواطنة مصابة بفيروس "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 51 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية مزمنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس "كورونا" (COVID-19)، كانت تخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها من إيران إلى البحرين ضمن خطة الإجلاء.

وأوضحت الوزارة أن المتوفاة حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفية بشكل مستمر.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
07:52 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:03 PM

البحرين: وفاة مواطنة مصابة بفيروس "كورونا"

بعد عودتها من إيران ضمن خطة الإجلاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 51 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية مزمنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس "كورونا" (COVID-19)، كانت تخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها من إيران إلى البحرين ضمن خطة الإجلاء.

وأوضحت الوزارة أن المتوفاة حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفية بشكل مستمر.

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