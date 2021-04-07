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محافظ هيئة عقارات الدولة: صدور قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات يمثل نقلة نوعية مهمة

رفع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله؛ إثر صدور موافقة مجلس الوزراء على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.

وقال إحسان بافقيه: "إن صدور هذه القواعد، يُعد نقلةً نوعية بالغة الأهمية نحو استكمال منظومة مراقبة عقارات الدولة وحمايتها من التعديات لمختلف الشركاء في المنظومة الحكومية، وتعزيز دور الهيئة العامة لعقارات الدولة كشريك وفاعل رئيسي، بالتعاون مع كل الجهات المعنية في تكثيف وتطبيق جهود رصد التعديات، والتحقق منها، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها من خلال الجهات المختصة.

وأضاف أن هذه القواعد تُعد كذلك دعمًا إضافيًّا مهمًّا للقطاع العقاري؛ إذ تشكل مع الأنظمة التي صدرت بهذا الخصوص منظومة قانونية وتنظيمية متماسكة وفاعلة لتحقيق الشفافية، وتكريس أداور الهيئة والشركاء في القطاع العام، نحو حماية منظومة عقارات الدولة ومراقبتها وإزالة التعديات؛ مما يسهم في بناء بيئة عقارية موثوقة، داعمة للتنمية المستدامة.

وأكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة أن هذه القواعد ستمكّن الهيئة والجهات ذات العلاقة نحو المُضي قدمًا في تطبيق مبادئ الشفافية والحماية والتصدي للتعديات؛ حيث تؤطر هذه القواعد الجديدة الأدوار التنظيمية والتنفيذية لحماية عقارات الدولة ومراقبتها وإزالة التعديات وفق معايير ومحددات رفيعة.

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محافظ هيئة عقارات الدولة: صدور قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات يمثل نقلة نوعية مهمة
سبق

رفع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله؛ إثر صدور موافقة مجلس الوزراء على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.

وقال إحسان بافقيه: "إن صدور هذه القواعد، يُعد نقلةً نوعية بالغة الأهمية نحو استكمال منظومة مراقبة عقارات الدولة وحمايتها من التعديات لمختلف الشركاء في المنظومة الحكومية، وتعزيز دور الهيئة العامة لعقارات الدولة كشريك وفاعل رئيسي، بالتعاون مع كل الجهات المعنية في تكثيف وتطبيق جهود رصد التعديات، والتحقق منها، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها من خلال الجهات المختصة.

وأضاف أن هذه القواعد تُعد كذلك دعمًا إضافيًّا مهمًّا للقطاع العقاري؛ إذ تشكل مع الأنظمة التي صدرت بهذا الخصوص منظومة قانونية وتنظيمية متماسكة وفاعلة لتحقيق الشفافية، وتكريس أداور الهيئة والشركاء في القطاع العام، نحو حماية منظومة عقارات الدولة ومراقبتها وإزالة التعديات؛ مما يسهم في بناء بيئة عقارية موثوقة، داعمة للتنمية المستدامة.

وأكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة أن هذه القواعد ستمكّن الهيئة والجهات ذات العلاقة نحو المُضي قدمًا في تطبيق مبادئ الشفافية والحماية والتصدي للتعديات؛ حيث تؤطر هذه القواعد الجديدة الأدوار التنظيمية والتنفيذية لحماية عقارات الدولة ومراقبتها وإزالة التعديات وفق معايير ومحددات رفيعة.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
11:22 AM

محافظ هيئة عقارات الدولة: صدور قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات يمثل نقلة نوعية مهمة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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رفع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله؛ إثر صدور موافقة مجلس الوزراء على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.

وقال إحسان بافقيه: "إن صدور هذه القواعد، يُعد نقلةً نوعية بالغة الأهمية نحو استكمال منظومة مراقبة عقارات الدولة وحمايتها من التعديات لمختلف الشركاء في المنظومة الحكومية، وتعزيز دور الهيئة العامة لعقارات الدولة كشريك وفاعل رئيسي، بالتعاون مع كل الجهات المعنية في تكثيف وتطبيق جهود رصد التعديات، والتحقق منها، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها من خلال الجهات المختصة.

وأضاف أن هذه القواعد تُعد كذلك دعمًا إضافيًّا مهمًّا للقطاع العقاري؛ إذ تشكل مع الأنظمة التي صدرت بهذا الخصوص منظومة قانونية وتنظيمية متماسكة وفاعلة لتحقيق الشفافية، وتكريس أداور الهيئة والشركاء في القطاع العام، نحو حماية منظومة عقارات الدولة ومراقبتها وإزالة التعديات؛ مما يسهم في بناء بيئة عقارية موثوقة، داعمة للتنمية المستدامة.

وأكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة أن هذه القواعد ستمكّن الهيئة والجهات ذات العلاقة نحو المُضي قدمًا في تطبيق مبادئ الشفافية والحماية والتصدي للتعديات؛ حيث تؤطر هذه القواعد الجديدة الأدوار التنظيمية والتنفيذية لحماية عقارات الدولة ومراقبتها وإزالة التعديات وفق معايير ومحددات رفيعة.

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