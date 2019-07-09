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"الزكاة " تدعو منتجي السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم  قبل 15 يوليو

عبر البوابة الإلكترونية للهيئة تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5 %

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، منتجي السلع الانتقائية، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية للفترة الثالثة من العام الحالي 2019م، التي تمثل شهرَي مايو ويونيو الماضيين، وذلك في موعد أقصاه 15 من شهر يوليو الحالي.

وأكّدت الهيئة ضرورة تقديم المنتجين للسلع الانتقائية الإقرارات الضريبية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة GAZT.GOV.SA، وذلك تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5 % من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار أو جزء منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25 % من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.

وحذّرت الهيئة من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة، حيث ستترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة، الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنها تقوم بجولات ميدانية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالضريبة الانتقائية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مشيرةً إلى أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية تعد مخالفةً تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال.

يُذكر أن ضريبة السلع الانتقائية تفرض على السلع ذات الإضرار بالصحة العامة أو البيئة وتطبق حالياً على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، وبدأ تطبيقها بالمملكة في منتصف عام 2017م.

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"الزكاة " تدعو منتجي السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم  قبل 15 يوليو
سبق

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، منتجي السلع الانتقائية، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية للفترة الثالثة من العام الحالي 2019م، التي تمثل شهرَي مايو ويونيو الماضيين، وذلك في موعد أقصاه 15 من شهر يوليو الحالي.

وأكّدت الهيئة ضرورة تقديم المنتجين للسلع الانتقائية الإقرارات الضريبية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة GAZT.GOV.SA، وذلك تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5 % من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار أو جزء منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25 % من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.

وحذّرت الهيئة من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة، حيث ستترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة، الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنها تقوم بجولات ميدانية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالضريبة الانتقائية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مشيرةً إلى أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية تعد مخالفةً تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال.

يُذكر أن ضريبة السلع الانتقائية تفرض على السلع ذات الإضرار بالصحة العامة أو البيئة وتطبق حالياً على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، وبدأ تطبيقها بالمملكة في منتصف عام 2017م.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
10:44 AM

"الزكاة " تدعو منتجي السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم  قبل 15 يوليو

عبر البوابة الإلكترونية للهيئة تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5 %

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، منتجي السلع الانتقائية، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية للفترة الثالثة من العام الحالي 2019م، التي تمثل شهرَي مايو ويونيو الماضيين، وذلك في موعد أقصاه 15 من شهر يوليو الحالي.

وأكّدت الهيئة ضرورة تقديم المنتجين للسلع الانتقائية الإقرارات الضريبية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة GAZT.GOV.SA، وذلك تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5 % من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار أو جزء منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25 % من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.

وحذّرت الهيئة من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة، حيث ستترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة، الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنها تقوم بجولات ميدانية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالضريبة الانتقائية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مشيرةً إلى أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية تعد مخالفةً تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال.

يُذكر أن ضريبة السلع الانتقائية تفرض على السلع ذات الإضرار بالصحة العامة أو البيئة وتطبق حالياً على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، وبدأ تطبيقها بالمملكة في منتصف عام 2017م.

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