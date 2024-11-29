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مصر تنفي وصول مصاب بـ"أوميكرون" إلى أراضيها

"عبد الغفار" أكد أن البلاد لا تزال خالية من المتحور

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبدالغفار، اليوم (الاثنين)، صحة ما تردد عن وصول مواطن مصري حامل لمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" إلى مطار القاهرة، على متن طائرة قادمة من دولة جنوب إفريقيا.

وقال "عبد الغفار": "هذا الأمر غير صحيح، مصر لا تزال خالية من المتحور الجديد لكورونا".

وبين أن السلطات ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية المنفذة بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، وفقاً لصحيفة "مصراوي".

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مصر تنفي وصول مصاب بـ"أوميكرون" إلى أراضيها
سبق

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبدالغفار، اليوم (الاثنين)، صحة ما تردد عن وصول مواطن مصري حامل لمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" إلى مطار القاهرة، على متن طائرة قادمة من دولة جنوب إفريقيا.

وقال "عبد الغفار": "هذا الأمر غير صحيح، مصر لا تزال خالية من المتحور الجديد لكورونا".

وبين أن السلطات ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية المنفذة بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، وفقاً لصحيفة "مصراوي".

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
04:59 PM

مصر تنفي وصول مصاب بـ"أوميكرون" إلى أراضيها

"عبد الغفار" أكد أن البلاد لا تزال خالية من المتحور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفى المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبدالغفار، اليوم (الاثنين)، صحة ما تردد عن وصول مواطن مصري حامل لمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" إلى مطار القاهرة، على متن طائرة قادمة من دولة جنوب إفريقيا.

وقال "عبد الغفار": "هذا الأمر غير صحيح، مصر لا تزال خالية من المتحور الجديد لكورونا".

وبين أن السلطات ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية المنفذة بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، وفقاً لصحيفة "مصراوي".

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