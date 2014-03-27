مجدداً.. استئناف جهود تعويم سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس

إذا لم تكلل بالنجاح ستكرر صباح غدٍ

نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة، اليوم (السبت)، أن المساعي الرامية لإعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس ستستأنف في حوالي الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينتش) في محاولة للاستفادة من ارتفاع المد.

وبينت المصادر أنه إذا لم تكلل تلك المحاولة بالنجاح فستكون هناك محاولة أخرى صباح غدٍ.

وأشارت إلى أنه سيكون من الضروري إزالة المزيد من الرمال المحيطة بالسفينة من أجل إعادة تعويمها.



