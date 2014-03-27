النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 502 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 355 خلال الـ24 ساعة الماضية

مجدداً.. استئناف جهود تعويم سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس

إذا لم تكلل بالنجاح ستكرر صباح غدٍ

نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة، اليوم (السبت)، أن المساعي الرامية لإعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس ستستأنف في حوالي الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينتش) في محاولة للاستفادة من ارتفاع المد.

وبينت المصادر أنه إذا لم تكلل تلك المحاولة بالنجاح فستكون هناك محاولة أخرى صباح غدٍ.

وأشارت إلى أنه سيكون من الضروري إزالة المزيد من الرمال المحيطة بالسفينة من أجل إعادة تعويمها.


الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مجدداً.. استئناف جهود تعويم سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس
سبق

نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة، اليوم (السبت)، أن المساعي الرامية لإعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس ستستأنف في حوالي الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينتش) في محاولة للاستفادة من ارتفاع المد.

وبينت المصادر أنه إذا لم تكلل تلك المحاولة بالنجاح فستكون هناك محاولة أخرى صباح غدٍ.

وأشارت إلى أنه سيكون من الضروري إزالة المزيد من الرمال المحيطة بالسفينة من أجل إعادة تعويمها.


27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
04:51 PM

مجدداً.. استئناف جهود تعويم سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس

إذا لم تكلل بالنجاح ستكرر صباح غدٍ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,008

نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة، اليوم (السبت)، أن المساعي الرامية لإعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس ستستأنف في حوالي الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينتش) في محاولة للاستفادة من ارتفاع المد.

وبينت المصادر أنه إذا لم تكلل تلك المحاولة بالنجاح فستكون هناك محاولة أخرى صباح غدٍ.

وأشارت إلى أنه سيكون من الضروري إزالة المزيد من الرمال المحيطة بالسفينة من أجل إعادة تعويمها.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,557
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,615
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,619
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,850

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة