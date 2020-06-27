النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فلسطين.. "كورونا" يسجل أعلى معدل يومي للإصابات

إعادة تفعيل لجان الطوارئ في كافة المحافظات والمدن

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (السبت)، بتسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي الأعلى في يوم واحد، إضافة لتسجيل حالة وفاة بالفيروس.

وبينت مي الكيلة في بيان لها نقلته "رويترز"، أن الوفاة الجديدة بفيروس كورونا لشابة مقدسية من راس العامود، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى ست منذ انتشار الفيروس في مارس آذار (الماضي).

وأضافت أن من بين الإصابات الجديدة 199 في محافظة الخليل.

وعادت الإصابات للظهور في بيت لحم التي سجلت أول ظهور للفيروس في الأراضي الفلسطينية، حيث سجلت 33 حالة اليوم.

في موازاة ذلك، قرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم بعد اجتماعه بقادة الأجهزة الأمنية في مكتبه برام الله إعادة تفعيل لجان الطوارئ في كافة المحافظات والمدن والقرى والمخيمات، ومنع التجمعات والجمهرة بما فيها الأعراس والحفلات وبيوت العزاء، بالإضافة إلى إغلاق المناطق المصابة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فلسطين.. "كورونا" يسجل أعلى معدل يومي للإصابات
سبق

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (السبت)، بتسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي الأعلى في يوم واحد، إضافة لتسجيل حالة وفاة بالفيروس.

وبينت مي الكيلة في بيان لها نقلته "رويترز"، أن الوفاة الجديدة بفيروس كورونا لشابة مقدسية من راس العامود، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى ست منذ انتشار الفيروس في مارس آذار (الماضي).

وأضافت أن من بين الإصابات الجديدة 199 في محافظة الخليل.

وعادت الإصابات للظهور في بيت لحم التي سجلت أول ظهور للفيروس في الأراضي الفلسطينية، حيث سجلت 33 حالة اليوم.

في موازاة ذلك، قرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم بعد اجتماعه بقادة الأجهزة الأمنية في مكتبه برام الله إعادة تفعيل لجان الطوارئ في كافة المحافظات والمدن والقرى والمخيمات، ومنع التجمعات والجمهرة بما فيها الأعراس والحفلات وبيوت العزاء، بالإضافة إلى إغلاق المناطق المصابة.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
09:32 PM

فلسطين.. "كورونا" يسجل أعلى معدل يومي للإصابات

إعادة تفعيل لجان الطوارئ في كافة المحافظات والمدن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
833

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (السبت)، بتسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي الأعلى في يوم واحد، إضافة لتسجيل حالة وفاة بالفيروس.

وبينت مي الكيلة في بيان لها نقلته "رويترز"، أن الوفاة الجديدة بفيروس كورونا لشابة مقدسية من راس العامود، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى ست منذ انتشار الفيروس في مارس آذار (الماضي).

وأضافت أن من بين الإصابات الجديدة 199 في محافظة الخليل.

وعادت الإصابات للظهور في بيت لحم التي سجلت أول ظهور للفيروس في الأراضي الفلسطينية، حيث سجلت 33 حالة اليوم.

في موازاة ذلك، قرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم بعد اجتماعه بقادة الأجهزة الأمنية في مكتبه برام الله إعادة تفعيل لجان الطوارئ في كافة المحافظات والمدن والقرى والمخيمات، ومنع التجمعات والجمهرة بما فيها الأعراس والحفلات وبيوت العزاء، بالإضافة إلى إغلاق المناطق المصابة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,443
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,427
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,265
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,599

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة