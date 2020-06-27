فلسطين.. "كورونا" يسجل أعلى معدل يومي للإصابات

إعادة تفعيل لجان الطوارئ في كافة المحافظات والمدن

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (السبت)، بتسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي الأعلى في يوم واحد، إضافة لتسجيل حالة وفاة بالفيروس.

وبينت مي الكيلة في بيان لها نقلته "رويترز"، أن الوفاة الجديدة بفيروس كورونا لشابة مقدسية من راس العامود، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى ست منذ انتشار الفيروس في مارس آذار (الماضي).

وأضافت أن من بين الإصابات الجديدة 199 في محافظة الخليل.

وعادت الإصابات للظهور في بيت لحم التي سجلت أول ظهور للفيروس في الأراضي الفلسطينية، حيث سجلت 33 حالة اليوم.

في موازاة ذلك، قرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم بعد اجتماعه بقادة الأجهزة الأمنية في مكتبه برام الله إعادة تفعيل لجان الطوارئ في كافة المحافظات والمدن والقرى والمخيمات، ومنع التجمعات والجمهرة بما فيها الأعراس والحفلات وبيوت العزاء، بالإضافة إلى إغلاق المناطق المصابة.