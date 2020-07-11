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"الصحة" تعلن تسجيل 2994 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 229480

الفلبين: 1.387 إصابة جديدة ووفاة 12 بكورونا

إجمالي الاصابات وصل إلى 54.222

سجلت الفلبين، اليوم السبت، 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1.387 حالة إصابة مؤكدة.


وبينت وزارة الصحة الفلبينية في تقريرها، أن عدد الوفيات الإجمالي من المرض ارتفع بذلك إلى 1.372 بينما وصل عدد حالات الإصابة إلى 54.222، وفقاً لـ"رويترز".

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الفلبين: 1.387 إصابة جديدة ووفاة 12 بكورونا
سبق

سجلت الفلبين، اليوم السبت، 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1.387 حالة إصابة مؤكدة.


وبينت وزارة الصحة الفلبينية في تقريرها، أن عدد الوفيات الإجمالي من المرض ارتفع بذلك إلى 1.372 بينما وصل عدد حالات الإصابة إلى 54.222، وفقاً لـ"رويترز".

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
04:19 PM

الفلبين: 1.387 إصابة جديدة ووفاة 12 بكورونا

إجمالي الاصابات وصل إلى 54.222

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الفلبين، اليوم السبت، 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1.387 حالة إصابة مؤكدة.


وبينت وزارة الصحة الفلبينية في تقريرها، أن عدد الوفيات الإجمالي من المرض ارتفع بذلك إلى 1.372 بينما وصل عدد حالات الإصابة إلى 54.222، وفقاً لـ"رويترز".

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