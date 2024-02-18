وفد "التجارة السعودية" يشارك بمؤتمر غرفة التجارة الدولية بدبي

برئاسة "التركي".. لتحسين بيئة الاستثمار وتمكين قطاع الأعمال

شارك وفد غرفة التجارة الدولية السعودية برئاسة المستشار سيف بن عبد الله التركي في المؤتمر الثامن لغرفة التجارة الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد في دبي.



وتأتي هذه المشاركة في إطار دور الغرفة للمساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتمكين قطاع الأعمال السعودي من المشاركة والتمثيل في رسم سياسات الاقتصاد الدولي.



ويهدف المؤتمر للتعريف بطرق حل النزاعات والخلافات ذات الطابع التجاري عن طريق الطرق البديلة لتسوية النزاعات، ومن ضمنها "التحكيم الدولي" وفق الآليات المحددة في غرفة التجارة الدولية (ICC).



وتضمنت جلسات المؤتمر محاور مهمة في التحكيم تسهم في تحسين ورفع مستوى ممارسات التحكيم، وترفع من مهارات المحكمين، بناءً على أفضل المعايير المتبعة والتجارب الناجحة السابقة.



وشارك في الجلسات مسؤولون من غرفة (ICC) ومحكمون ومحامون وقضاة من ذوي الكفاءات والخبرات، ونقلو تجاربهم وممارساتهم بناءً على المحاور والموضوعات الموضوعة بالمؤتمر.