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نظرية المؤامرة.. "تويتر" يضع علامة على التغريدات التي تربط 5G بانتشار كورونا

توجه المستخدمين إلى صفحة التحقق.. لا شبكات الجيل الخامس لا تسبب الفيروس

كشف تقرير لشبكة CNBC أن موقع تويتر بدأ وضع علامة على بعض التغريدات المروجة لنظرية المؤامرة التي تدعى وجود علاقة بين انتشار كورونا وشبكات الجيل الخامس، إذ تقول الرسالة: "احصل على الحقائق المتعلقة بـ COVID-19، التي توجه المستخدمين إلى صفحة التحقق من الحقائق بعنوان "لا.. شبكات الجيل الخامس لا تسبّب فيروس كورونا".

ووفق "اليوم السابع" تنفى الصفحة هذه الخرافات مع الربط بمصادر رسمية وتقارير موثوقة في وسائل الإعلام، وقال متحدث باسم تويتر: "إننا نعطي أولوية لإزالة محتوى COVID-19 عندما يتضمن عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء من المحتمل أن يسبب ضرراً، وكما قلنا سابقاً، لن نتخذ إجراءً تنفيذياً على كل تغريدة تحتوي على معلومات غير مكتملة أو متنازع عليها حول .COVID-19

يعد قرار "تويتر" بتصنيف المحتوى جزءاً من خطوات أوسع تتخذها المنصات الاجتماعية للقضاء على نظريات المؤامرة والمعلومات الخاطئة فيما يتعلق بالفيروس التاجي، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، تمكنت بعض الخدع، بما في ذلك النظريات التي لا أساس لها من الصحة التي تربط بين 5G والفيروس التاجي في الانتشار، وأحياناً مع تسببها في عواقب كارثية.

ففي الشهر الماضي، تم الإبلاغ عن عشرات الحوادث في أوروبا وأستراليا حيث دمر المخربون الهوائيات الخلوية ووجهوا تهديدات لعمال الاتصالات بسبب مخاوف لا أساس لها من الصحة بشأن انتشار الفيروس التاجي من خلال تقنية 5G.

وبالمثل، تم تحذير شركات الاتصالات بعد الإبلاغ عن عشرات هجمات الحرق العمد على أبراج 5G في المملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا في أبريل، بينما أعلن تويتر سابقاً أنه سيتخذ إجراءات ضد نظريات المؤامرة التي تحاول الربط بين 5G وفيروس كورونا، لذا فالملصقات الجديدة هي أول دليل على ما سيكون عليه مسار العمل الدقيق للمنصات.

تويتر

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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نظرية المؤامرة.. "تويتر" يضع علامة على التغريدات التي تربط 5G بانتشار كورونا
سبق

كشف تقرير لشبكة CNBC أن موقع تويتر بدأ وضع علامة على بعض التغريدات المروجة لنظرية المؤامرة التي تدعى وجود علاقة بين انتشار كورونا وشبكات الجيل الخامس، إذ تقول الرسالة: "احصل على الحقائق المتعلقة بـ COVID-19، التي توجه المستخدمين إلى صفحة التحقق من الحقائق بعنوان "لا.. شبكات الجيل الخامس لا تسبّب فيروس كورونا".

ووفق "اليوم السابع" تنفى الصفحة هذه الخرافات مع الربط بمصادر رسمية وتقارير موثوقة في وسائل الإعلام، وقال متحدث باسم تويتر: "إننا نعطي أولوية لإزالة محتوى COVID-19 عندما يتضمن عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء من المحتمل أن يسبب ضرراً، وكما قلنا سابقاً، لن نتخذ إجراءً تنفيذياً على كل تغريدة تحتوي على معلومات غير مكتملة أو متنازع عليها حول .COVID-19

يعد قرار "تويتر" بتصنيف المحتوى جزءاً من خطوات أوسع تتخذها المنصات الاجتماعية للقضاء على نظريات المؤامرة والمعلومات الخاطئة فيما يتعلق بالفيروس التاجي، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، تمكنت بعض الخدع، بما في ذلك النظريات التي لا أساس لها من الصحة التي تربط بين 5G والفيروس التاجي في الانتشار، وأحياناً مع تسببها في عواقب كارثية.

ففي الشهر الماضي، تم الإبلاغ عن عشرات الحوادث في أوروبا وأستراليا حيث دمر المخربون الهوائيات الخلوية ووجهوا تهديدات لعمال الاتصالات بسبب مخاوف لا أساس لها من الصحة بشأن انتشار الفيروس التاجي من خلال تقنية 5G.

وبالمثل، تم تحذير شركات الاتصالات بعد الإبلاغ عن عشرات هجمات الحرق العمد على أبراج 5G في المملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا في أبريل، بينما أعلن تويتر سابقاً أنه سيتخذ إجراءات ضد نظريات المؤامرة التي تحاول الربط بين 5G وفيروس كورونا، لذا فالملصقات الجديدة هي أول دليل على ما سيكون عليه مسار العمل الدقيق للمنصات.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
09:20 AM

نظرية المؤامرة.. "تويتر" يضع علامة على التغريدات التي تربط 5G بانتشار كورونا

توجه المستخدمين إلى صفحة التحقق.. لا شبكات الجيل الخامس لا تسبب الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف تقرير لشبكة CNBC أن موقع تويتر بدأ وضع علامة على بعض التغريدات المروجة لنظرية المؤامرة التي تدعى وجود علاقة بين انتشار كورونا وشبكات الجيل الخامس، إذ تقول الرسالة: "احصل على الحقائق المتعلقة بـ COVID-19، التي توجه المستخدمين إلى صفحة التحقق من الحقائق بعنوان "لا.. شبكات الجيل الخامس لا تسبّب فيروس كورونا".

ووفق "اليوم السابع" تنفى الصفحة هذه الخرافات مع الربط بمصادر رسمية وتقارير موثوقة في وسائل الإعلام، وقال متحدث باسم تويتر: "إننا نعطي أولوية لإزالة محتوى COVID-19 عندما يتضمن عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء من المحتمل أن يسبب ضرراً، وكما قلنا سابقاً، لن نتخذ إجراءً تنفيذياً على كل تغريدة تحتوي على معلومات غير مكتملة أو متنازع عليها حول .COVID-19

يعد قرار "تويتر" بتصنيف المحتوى جزءاً من خطوات أوسع تتخذها المنصات الاجتماعية للقضاء على نظريات المؤامرة والمعلومات الخاطئة فيما يتعلق بالفيروس التاجي، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، تمكنت بعض الخدع، بما في ذلك النظريات التي لا أساس لها من الصحة التي تربط بين 5G والفيروس التاجي في الانتشار، وأحياناً مع تسببها في عواقب كارثية.

ففي الشهر الماضي، تم الإبلاغ عن عشرات الحوادث في أوروبا وأستراليا حيث دمر المخربون الهوائيات الخلوية ووجهوا تهديدات لعمال الاتصالات بسبب مخاوف لا أساس لها من الصحة بشأن انتشار الفيروس التاجي من خلال تقنية 5G.

وبالمثل، تم تحذير شركات الاتصالات بعد الإبلاغ عن عشرات هجمات الحرق العمد على أبراج 5G في المملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا في أبريل، بينما أعلن تويتر سابقاً أنه سيتخذ إجراءات ضد نظريات المؤامرة التي تحاول الربط بين 5G وفيروس كورونا، لذا فالملصقات الجديدة هي أول دليل على ما سيكون عليه مسار العمل الدقيق للمنصات.

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