النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكد أن القمة الخليجية ستُترجَم من خلالها تطلعات خادم الحرمين وقادة دول المجلس في لَمّ الشمل والتضامن

ولي العهد: سياسة السعودية قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية

"كهرباء الجوف": تركيب وصيانة 5214 عمود إنارة.. و2200 بلاغ خلال 2020

ضمن جهودها للمحافظة على الشبكات والارتقاء بجودة الخدمات للمستفيدين

أنهت الإدارة العامة لصيانة الكهرباء بأمانة منطقة الجوف تركيب 3914 عمود إنارة جديدًا، وأجرت صيانة لـ1300 عمود، وباشرت 2200 بلاغ خلال عام 2020م، في نطاق الأمانة، ضمن جهودها المتواصلة للمحافظة على شبكات الإنارة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأكدت الإدارة أنه تم تركيب وصيانة 7718 وحدة إنارة led، وتركيب 23935 مترًا من كيابل الكهرباء، وصيانة 2200 وحدة بالمباني والحدائق العامة، إلى جانب تركيب وصيانة 7100 كشاف ملون.

يُشار إلى أن مختلف الإدارات والبلديات بأمانة الجوف تواصل جهودها لتنفيذ المشروعات وبرامج التشغيل والصيانة دوريًّا وفق معايير الجودة والسلامة، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

أمانة منطقة الجوف الإدارة العامة لصيانة الكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كهرباء الجوف": تركيب وصيانة 5214 عمود إنارة.. و2200 بلاغ خلال 2020
سبق

أنهت الإدارة العامة لصيانة الكهرباء بأمانة منطقة الجوف تركيب 3914 عمود إنارة جديدًا، وأجرت صيانة لـ1300 عمود، وباشرت 2200 بلاغ خلال عام 2020م، في نطاق الأمانة، ضمن جهودها المتواصلة للمحافظة على شبكات الإنارة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأكدت الإدارة أنه تم تركيب وصيانة 7718 وحدة إنارة led، وتركيب 23935 مترًا من كيابل الكهرباء، وصيانة 2200 وحدة بالمباني والحدائق العامة، إلى جانب تركيب وصيانة 7100 كشاف ملون.

يُشار إلى أن مختلف الإدارات والبلديات بأمانة الجوف تواصل جهودها لتنفيذ المشروعات وبرامج التشغيل والصيانة دوريًّا وفق معايير الجودة والسلامة، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
08:42 PM

"كهرباء الجوف": تركيب وصيانة 5214 عمود إنارة.. و2200 بلاغ خلال 2020

ضمن جهودها للمحافظة على الشبكات والارتقاء بجودة الخدمات للمستفيدين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
0
497

أنهت الإدارة العامة لصيانة الكهرباء بأمانة منطقة الجوف تركيب 3914 عمود إنارة جديدًا، وأجرت صيانة لـ1300 عمود، وباشرت 2200 بلاغ خلال عام 2020م، في نطاق الأمانة، ضمن جهودها المتواصلة للمحافظة على شبكات الإنارة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأكدت الإدارة أنه تم تركيب وصيانة 7718 وحدة إنارة led، وتركيب 23935 مترًا من كيابل الكهرباء، وصيانة 2200 وحدة بالمباني والحدائق العامة، إلى جانب تركيب وصيانة 7100 كشاف ملون.

يُشار إلى أن مختلف الإدارات والبلديات بأمانة الجوف تواصل جهودها لتنفيذ المشروعات وبرامج التشغيل والصيانة دوريًّا وفق معايير الجودة والسلامة، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,109
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,865
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,428
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,590

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة