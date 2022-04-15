انتبه لها.. هذه هي العلامة الرئيسة التي تميّز كورونا عن نزلات البرد

بعدما أُصيب به أكثر من مليونَي شخص وتُوفي أكثر من 126 ألفاً آخرين

اكتشف العلماء الأمريكيون أنه يمكن التمييز بين فيروس كورونا ونزلة البرد من خلال عدم وجود احتقان في الأنف، وتمّ نشر نتائج الدراسة على موقع Eurekalert.

والعرض الرئيس الذي يمكن من خلاله تحديد COVID-19 في المراحل المبكرة، هو فقدان حاسة الشم، ولكن دون وجود احتقان في الأنف.

وبحسب "سبوتنيك عربي"، قال أحد مؤلفي الدراسة، أستاذ مشارك في قسم طب الأنف والأذن والحنجرة والجراحة في جامعة تسينتسيناتي، أحمد سيدغات: "إن COVID-19 لا يرتبط بالأعراض التي ترتبط عادة بالبرد الفيروسي، مثل احتقان الأنف أو تشكل المخاط.. هذا يجعل من السهل جداً تمييز COVID-19 عن الحساسية الموسمية".

ووفقا للباحثين، فإن فقدان الشم في غياب أعراض أخرى مرتبطة بتجويف الأنف يشير إلى أنه يجب عزل المريض والتحليل الفوري للكشف عن فيروس كورونا.

وأثر وباء فيروس كورونا COVID-19 في العالم بأسره تقريباً.

ووفقاً لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، أُصيب أكثر من مليونَي شخص، وتُوفي أكثر من 126 ألف شخص.