شرطة القصيم تُطيح بمطلق الأعيرة النارية في الهواء

اتخاذ الإجراءات بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح بحوزته، وتوثيقه لذلك ونشره؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة الأمنية المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وقال "السحيباني": تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.