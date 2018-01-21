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الكويت تسجل 4510 إصابات جديدة بكورونا و1240 بفلسطين

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت الكويت 4510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 484150 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن تسجيل 4109 حالات شفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 436838 حالة، مبينة أنه سُجلت حالتا وفاة جراء الفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2482 حالة.

فلسطين
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 وفيات، و1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و362 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، وجود 58 مصابًا بكورونا في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 88 مريضًا، بينهم 24 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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الكويت تسجل 4510 إصابات جديدة بكورونا و1240 بفلسطين
سبق

سجلت الكويت 4510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 484150 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن تسجيل 4109 حالات شفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 436838 حالة، مبينة أنه سُجلت حالتا وفاة جراء الفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2482 حالة.

فلسطين
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 وفيات، و1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و362 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، وجود 58 مصابًا بكورونا في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 88 مريضًا، بينهم 24 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
07:05 PM

الكويت تسجل 4510 إصابات جديدة بكورونا و1240 بفلسطين

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت 4510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 484150 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن تسجيل 4109 حالات شفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 436838 حالة، مبينة أنه سُجلت حالتا وفاة جراء الفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2482 حالة.

فلسطين
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 وفيات، و1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و362 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، وجود 58 مصابًا بكورونا في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 88 مريضًا، بينهم 24 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,765
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